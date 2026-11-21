Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в шутку поблагодарил видеоигру Grand Theft Auto VI (GTA 6), предположив, что ее выход мог повлиять на меньшую явку молодежи на протестах в стране.

Об этом он заявил, подводя итоги демонстраций 20 ноября.

В пятницу молодежь устроила протесты поколения Z более чем в 100 городах Германии. Однако количество участников в большинстве случаев было значительно меньше, чем во время демонстраций и беспорядков три недели назад. В то же время в нескольких городах вновь зафиксировали случаи насилия, из-за чего полиция усилила свое присутствие.

В частности, в Лейпциге правоохранители окружили демонстрантов, нарушавших порядок, а в Гамбурге применили водометы. За ходом протестов Добриндт следил из ситуационного центра.

«На данный момент вечер во многих местах прошел без нарушений. Однако кое-где фиксируются правонарушения в отношении сотрудников полиции. В отдельных случаях происходило повреждение имущества», – подвел итоги министр.

Он также обратил внимание на то, что количество протестующих оказалось значительно меньше ожидаемого. Добриндт иронично предположил, что на это могла повлиять популярная видеоигра GTA 6, которая недавно вышла.

«Я благодарю всех полицейских, которые сегодня в большом количестве самоотверженно выполняют свои обязанности. Кстати, небольшая благодарность GTA 6!», – пошутил глава МВД Германии.

Напомним, GTA VI вышла 19 ноября, через 13 лет после релиза предыдущей части. Она уже установила рекорд в истории индустрии развлечений. За первый день после релиза объем ее продаж в мире достиг 3,79 млрд долларов.

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