Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения о том, что Дональд Трамп угрожал европейским странам из-за финансовой и военной помощи Украине. По его словам, американский президент говорил о расходах Европы в контексте возможного завершения войны.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом, сообщает «Интерфакс-Украина».

20 ноября 2026, 00:55 Трамп заявил союзникам Украины, что завершение войны сохранит тысячи жизней и деньги Европы – СМИ Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил, что завершение войны россии против Украины поможет сохранить человеческие жизни и сэкономить средства, которые страны Европы тратят на поддержку Киева.

Комментируя переговоры в Берлине 19 ноября, к которым присоединился Трамп, Зеленский подчеркнул, что не услышал от американского президента угроз в адрес европейских союзников.

«Что касается президента США, который присоединился, я не слышал, чтобы он кому-то угрожал. Будем честными – этот сигнал звучал немного иначе», – сказал Зеленский.

По словам президента, Трамп обратил внимание на значительные расходы европейских стран и отметил, что после завершения войны они могли бы направлять эти средства на собственные нужды.

«То есть это не звучало как угроза», – подытожил Зеленский.

Напомним, 20 ноября Politico сообщило, что Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил о значительных расходах на поддержку Украины.] При этом участники разговора по-разному восприняли его высказывания. Некоторые расценили их как критику дальнейшей поддержки Киева, другие считали, что он лишь подчеркивал необходимость завершить войну.

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