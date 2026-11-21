Конгрессмен-демократ Джим Хаймс требует от Илона Маска и администрации Дональда Трампа объяснить, кто принял решение об ограничении работы Starshield в Украине. Он предупредил, что без ответов не готов поддерживать дальнейшее финансирование соответствующих разработок SpaceX для правительства США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо конгрессмена Маску.

14 ноября 2026, 04:58 Сенаторы США требуют от Маска сохранить документы об ограничении Starlink для Украины – WSJ Американские сенаторы требуют от Илона Маска сохранить документы относительно ограничений Starlink и Starshield для Украины. В Конгрессе готовят расследование.

Хаймс, который в январе должен возглавить Комитет по разведке Палаты представителей США, требует объяснить причины ограничений Starshield в октябре и установить, ввела ли их SpaceX самостоятельно или действовала по указанию представителей американского правительства.

Конгрессмен также хочет получить технические объяснения относительно того, на каких территориях Украины Starshield работает сейчас, а где доступ к системе остается ограниченным.

В письме Хаймс отметил, что возможное самостоятельное вмешательство SpaceX в работу системы, которую закупает американское правительство, и отсутствие ответов на запросы Конгресса ставят под сомнение дальнейшее сотрудничество с компанией.

Он предупредил, что без надлежащих объяснений ему будет сложно поддерживать финансирование разработанных SpaceX систем, которые принадлежат правительству США.

Хаймс также пригласил руководство SpaceX на встречу для обсуждения ограничений Starshield. По его словам, предыдущие обращения сотрудников комитета к компании остались без содержательного ответа.

Напомним, сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс требовали от SpaceX сохранить документы и переписку об ограничении Starlink и Starshield для Украины. Они стремятся установить, кто принимал соответствующие решения и были ли причастны представители администрации США.

Ранее SpaceX сообщила украинской стороне, что ограничения Starshield связаны с технической проблемой. При этом компания не объяснила, почему они сохраняются на временно оккупированных территориях Украины.

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