Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска осуществили 109 атак на украинские мосты до операции Сил обороны против Керченского моста. Он назвал удары по переправе справедливым ответом на действия оккупантов.

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом, передает «Интерфакс-Украина».

19 ноября 2026, 13:28 Новый удар по Крымскому мосту: Генштаб подтвердил поражение железнодорожного полотна ракетами «Нептун» В Генеральном штабе ВСУ подтвердили повреждение в ночь на 19 ноября украинскими ракетами Нептун железнодорожного полотна на Крымском мосту.

По словам президента, российская армия неоднократно атаковала украинские мосты ракетами и беспилотниками. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о количестве атак, а не использованных боеприпасов.

«Путин атаковал украинские мосты 109 раз. Не один, не два – было 109 атак с применением ракет и дронов. Речь идет не о количестве ракет, а именно о количестве атак. Это важно. Именно поэтому наш ответ абсолютно справедлив», – заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина располагает доказательствами использования Керченского моста для военных нужд российской армии.

«Все уже миллион раз видели доказательства. Если у него есть доступ к интернету, то он может сам посмотреть: танки, бронетехника, артиллерия – все это факты. У нас есть все доказательства, мы можем увидеть и понять, что происходит», – сказал глава государства.

Напомним, в ночь на 19 ноября Силы обороны нанесли удар по Керченскому мосту ракетами «Нептун». Генштаб подтвердил повреждение железнодорожного полотна и перекрытие движения по переправе.

Владимир путин назвал Керченский мост мирным объектом и утверждал, что его якобы больше не используют для перевозки нефти и боеприпасов. После украинских ударов он также заявил об отказе россии от дальнейших договоренностей.

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