Почти половина граждан Германии (49%) поддерживают сокращение или полное прекращение помощи Украине. В то же время 39% немцев выступают за сохранение нынешнего уровня поддержки или её увеличение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института YouGov, проведённого по заказу Die Welt.

13 ноября 2026, 20:55 Германия выделила Украине дополнительные 200 миллионов евро Германия выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю помощь населению. Новый пакет поддержки уже согласован в Бундестаге.

Согласно результатам исследования, 25% опрошенных считают, что Германия должна полностью прекратить предоставление Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи. Ещё 24% респондентов выступают за сокращение объёмов поддержки.

В то же время 30% немцев убеждены, что помощь Украине необходимо сохранить на нынешнем уровне, а 9% поддерживают её увеличение. Ещё 11% участников опроса не смогли определиться с ответом.

По данным немецкого правительства, с начала полномасштабного вторжения россии Германия предоставила Украине более 45,7 млрд евро невоенной помощи и 57,8 млрд евро военной поддержки. Кроме того, Берлин предусмотрел дальнейшее финансирование на последующие годы.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает дипломатические усилия, направленные на завершение войны. В четверг он провёл встречу с ведущими лидерами в рамках «коалиции желающих», во время которой заверил в дальнейшей поддержке Украины.

«Мы будем поддерживать Киев, пока это будет необходимо», – подчеркнул Мерц.

Кроме того, недавно немецкий канцлер заявил о готовности к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.

Как показал опрос YouGov, 49% немцев поддерживают проведение такой встречи как можно скорее, даже если россия заранее не согласится ни на какие уступки.

В то же время 23% респондентов считают, что переговоры должны состояться только после определённых уступок со стороны москвы, даже если на это понадобится больше времени.

Ещё 9% опрошенных выступают против любых переговоров между Мерцом и путиным на нынешнем этапе, а 18% не определились со своей позицией.

Опрос проводили с 13 по 16 ноября в формате онлайн-интервью. В нём приняли участие 2329 совершеннолетних граждан Германии.

Напомним, недавно стало известно, что Правительство Германии выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю помощь населению. Средства будут предназначены для поддержки людей, которые страдают от атак на энергетическую, водную и транспортную инфраструктуру.

А в начале октября Германия выделила Украине новый комплексный пакет поддержки объёмом более 1,3 млрд евро. В него войдут оружие, помощь энергетике и средства на производство перехватчиков против реактивных «шахедов».

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