ВСУ эвакуировали более 160 человек с правобережья Херсонщины во время режима тишины

Во время действия режима прекращения огня в Херсонской области для проведения гуманитарной миссии в Олешках, Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что речь идет о населенных пунктах на подконтрольной Украине территории вдоль реки Днепр, которые ежедневно подвергались обстрелам со стороны российской армии. Поскольку Силы обороны использовали возможности, созданные ситуацией с безопасностью, выехать смогли те, кто ранее не имел возможности покинуть опасные районы.

«Так, подразделения гражданско-военного сотрудничества Группировки войск «Юг» во взаимодействии с представителями местных властей эвакуировали в более безопасные пункты Херсонской области 167 гражданских лиц. Среди них – 22 ребенка и 21 маломобильное лицо, которые нуждались в особом внимании и помощи», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, эвакуация проходила в очень сложных и опасных условиях, а маршруты пролегали через заминированные разрушенные дороги, участки со сгоревшей военной техникой и гражданскими автомобилями.

«Несмотря на эти риски, главным приоритетом остается сохранение жизни гражданского населения и оказание помощи тем, кто не имеет возможности самостоятельно покинуть опасные территории. Каждый спасенный человек – это результат совместной работы и слаженного взаимодействия всех задействованных в гуманитарной миссии», – добавили военные.

В Генштабе подчеркнули, что подразделения Группировки войск «Юг» четко и неукоснительно соблюдают режим прекращения огня в районе проведения гуманитарной миссии.

Напомним, 31 октября четыре борта с жителями оккупированных Олешек, решившими выехать на подконтрольную Украине территорию, приземлились в аэропорту белорусского Гомеля, где их встречали волонтеры, спасатели и медицинские службы.

Вскоре президент Владимир Зеленский подтвердил, что эвакуированные жители Олешковской громады успешно пересекли государственную границу Украины в Черниговской области.

В итоге гуманитарная миссия по спасению гражданских из захваченных Олешек на Херсонщине успешно завершилась. Среди эвакуированных как 94-летний пенсионер, так и младенец в возрасте чуть больше года.

При этом после успешного завершения гуманитарной операции в оккупированных Олешках на Херсонщине Украина планирует продолжить миссии по помощи гражданским, остающимся вблизи линии фронта.

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