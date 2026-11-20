Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае прямо обратился к российскому диктатору владимиру путину с призывом немедленно прекратить войну против Украины.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выступление австралийского премьера 19 ноября.
Во время речи на саммите в китайском Шэньчжэне Албаниз подчеркнул, что войны в Украине и на Ближнем Востоке являются одними из главных факторов нарушения международной торговли и экономической нестабильности. После этого он обратился непосредственно к путину, который находился среди участников саммита.
«И я обращаюсь прямо к президенту путину: прекратите свою войну, прекратите её сейчас», – подчеркнул Албаниз.
По информации The Guardian, во время этих слов австралийский премьер смотрел непосредственно на российского диктатора. В то же время путин сидел, опустив голову. Призыв прозвучал в присутствии более 20 мировых лидеров, в частности президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.
Албаниз также поприветствовал запланированную на 19 ноября трёхстороннюю встречу Трампа, Си Цзиньпина и путина, выразив надежду на её положительные результаты.
Как пишет издание, ранее на этой неделе Албаниз подвергся критике со стороны украинской общины Австралии из-за участия в совместном фотографировании лидеров АТЭС, среди которых был и путин. Однако австралийский премьер заявил, что не собирается упускать возможность лично донести российскому лидеру свою позицию относительно войны в Украине.
Напомним, в четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне состоялись переговоры между представителями Китая, США и россии. По итогам была принята совместная декларация о мире, которая предусматривает снижение ядерных рисков, соблюдение иммунитетов должностных лиц, реформирование ООН, а также расширение производства и поставок нефтепродуктов.
Трамп и путин также провели отдельную двустороннюю встречу на полях саммита. Переговоры длились около 40 минут, а главной темой разговора стала война в Украине.
Как известно, Трамп назвал российского диктатора «мой друг» во время встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на встречу Трампа и путина на саммите АТЭС, раскритиковав дружеский жест Трампа.
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