В Польше задержали двух граждан Украины, которых подозревают в нанесении надписей «Слава УПА» на три памятника в Познани. Польская прокуратура утверждает, что мужчины действовали в интересах российской разведки.

Об этом пишет RMF24.

Надписи красной краской появились в начале ноября на памятнике Познанской армии, памятнике воинам Второй армии Войска Польского и памятнике Героям на территории познанской Цитадели.

По версии следствия, их нанес гражданин Украины Дмитрий Й. За это он якобы получил 1000 злотых. Прокуратура расценивает его действия как диверсию в интересах российской разведки. Следователи также считают, что таким образом пытались спровоцировать вражду между польским и украинским народами.

Другого задержанного украинца – Никиту С. – обвиняют в том, что он подстрекал соотечественника к нанесению надписей. По данным прокуратуры, он также действовал в интересах российской разведки и должен был получить за это 500 долларов.

Обоих мужчин задержали в Познани. Суд отказал прокуратуре в ходатайстве об их аресте. Вместо этого украинцы будут находиться под надзором полиции, им запретили выезжать из Польши и контактировать друг с другом.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что в Варшаве неизвестные красной краской написали лозунг «Слава УПА» на двух памятниках.

Также сообщалось, что российские спецслужбы планировали масштабную диверсию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью рф. Москва рассчитывала на большое количество жертв, а ответственность за нападение хотела возложить на Украину.

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