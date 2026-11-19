Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на саммите АТЭС, раскритиковав дружеский жест Трампа.

Об этом глава польского правительства написал в посте в социальной сети «Х».

«Кто это? Это мой друг. Я с нетерпением жду нашей встречи. У нас уже много лет прекрасные отношения. Мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может получиться много прекрасных вещей или по крайней мере что-то хорошее начнется», – заявил Трамп.

В ответ Туск написал:

«Боже, храни нас от таких друзей».

Реакция Туска стала не единственным критическим комментарием со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дружеские жесты американского президента в отношении путина вызывают обеспокоенность в Варшаве.

19 ноября 2026, 13:11 Ядерная безопасность украинских АЭС: может ли россия спровоцировать аварию ударами по энергосистеме Ольга Кошарная объяснила, какие риски для украинских АЭС создают российские удары по энергетической инфраструктуре, как станции работают без внешнего питания и преувеличивают ли угрозу ядерной аварии.

«По плодам их узнаете их. Но то, как он обнимается с путиным и называет его другом, вызывает у нас определенную обеспокоенность», – отметил глава польского МИД.

Сикорский также поднял вопрос о том, как поведет себя президент США в случае возникновения противоречий между интересами Польши и россии.

«Возникает вопрос, с кем он больше дружит? С путиным или с нашим президентом? И что он сделает, если придется выбирать, какому другу отдать предпочтение?», – добавил польский министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал российского диктатора «мой друг» во время встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Также лидер Китая Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным призвал к полному запрету и ликвидации ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что три государства должны приложить все усилия, чтобы не допустить ядерной войны.

По итогам переговоров между представителями Китая, США и россии, которые длились примерно полтора часа, была принята совместная декларация о мире.

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