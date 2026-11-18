Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь мирного соглашения до изменения политической ситуации в Штатах.

Об этом сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на собеседника, осведомленного о ходе переговоров.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

Отмечается, что американские представители пытаются убедить Кремль воспользоваться нынешним моментом, поскольку после январского перехода Конгресса США под контроль демократов условия переговоров для россии могут стать менее выгодными.

В частности, в случае изменения баланса сил в законодательном органе демократы получат рычаги для более активного продвижения пакетов военной и финансовой поддержки Киева, а также усилят надзор за действиями администрации президента Дональда Трампа на российском направлении. Кроме того, обновленный Конгресс, вероятно, будет настроен значительно жестче в отношении любых компромиссов с Москвой.

Собеседник издания отмечает, что при затягивании процесса россия рискует упустить шанс на те уступки со стороны Вашингтона, которые пока еще остаются предметом обсуждения.

Согласно его словам, соответствующая тактика убеждения со стороны команды Трампа стала особенно заметной после срыва запланированных на сентябрь трехсторонних встреч по инициативе российской стороны, несмотря на ее предварительное принципиальное согласие. С тех пор американские дипломаты акцентируют внимание Москвы на том, что договоренности стоит фиксировать прямо сейчас, пока Белый дом сохраняет более широкий простор для политического маневра.

При этом уточняется, что наличие «окна возможностей» для достижения дипломатических результатов до начала нового года подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский еще 11 ноября. По информации СМИ, Киев стремится использовать этот временной фактор на фоне приближения зимнего периода и угрозы новых атак на энергосистему.

В то же время сообщается, что предыдущий раунд переговоров в трехстороннем формате, проходивший 10–11 ноября в Абу-Даби, не продемонстрировал готовности Кремля идти на компромиссы. Как утверждает источник издания, российские представители прибыли с жесткими директивами и не проявили заинтересованности в обсуждении энергетического перемирия или других шагов к деэскалации.

Как известно, спецпосланники США Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву рано утром 12 ноября. Уиткофф после встречи с путиным анонсировал новый раунд переговоров, к которому присоединится Европа.

При этом недавно мировые медиа писали, что россия на неофициальных переговорах по завершению войны в Украине выдвинула ряд требований, среди которых – передача под ее контроль всего Донбасса, выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от размещения военных баз в странах Балтии.

Также накануне Зеленский заявил, что представителей от Европы на переговорах с российской федерацией будет несколько. Среди них Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО.

Напомним, политолог Владимир Воля в комментарии «Слово и дело» объяснил, почему Кремль согласился привлечь Европу к переговорам по Украине, на какие уступки от США и европейских стран рассчитывает путин и как россия может использовать разногласия между союзниками.

А президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко предположил, какие риски новый формат переговоров создает для Украины и может ли россия усилить гибридное давление на европейские страны. Также отдельно он объяснил, может ли Украина вступить в НАТО в обмен на Донбасс и что стоит за предложением США.

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