В ночь на 20 ноября беспилотники, вероятно, атаковали химический завод «Дорогобуж» в Смоленской области россии. На территории предприятия, которое производит компоненты для взрывчатки, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает российское медиа ASTRA и украинские мониторинговые каналы.

Отмечается, что об атаке беспилотников в Смоленской области объявили около полуночи. Вскоре мониторинговые каналы сообщили об ударе по промышленной площадке завода, а в сети появилось видео пожара.

Медиа ASTRA установило, что зафиксированный на видео взрыв произошел именно на территории «Дорогобужа». На момент публикации российские власти официально не комментировали атаку. Информации о масштабах повреждений также нет.

Сообщается, что «Дорогобуж» входит в российскую группу «Акрон», основным бенефициаром которой является миллиардер Вячеслав Кантор.

Предприятие производит минеральные удобрения, аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру. На него приходится около 11% производства последней в россии. Аммиачную селитру используют не только как удобрение, но и для изготовления промышленных взрывчатых веществ.

Это уже не первая атака на предприятие. В ночь на 25 февраля в результате удара погибли семь человек, среди них двое пожарных завода, которые отравились аммиаком. Также предприятие атаковали в декабре 2025 года.

Напомним, недавно в российском городе Орел после возможной ракетной атаки возник масштабный пожар на предприятии «Протон-Электротекс».

Также сообщалось, что более половины ударов по заводам каучука в россии пришлась на последние три месяца.

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