В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, а в Оболонском и Подольском районах возникли пожары.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и Киевская городская военная администрация.

Около 1:20 военные предупредили о баллистической ракете в направлении столицы, а впоследствии – о повторной угрозе. В это время в Киеве прогремели взрывы, о чем сообщили корреспонденты Суспільного.

Около 2:00 Воздушные силы снова предупредили о ракетах курсом на Киев. Также сообщалось о баллистических ракетах на Полтавщине и Сумщине.

По предварительной информации КГВА, в Оболонском районе в результате российской атаки загорелось трехэтажное здание. Еще одно возгорание возникло в Подольском районе столицы.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших еще уточняется.

Напомним, в течение 19 ноября в столице неоднократно раздавались взрывы. В результате обстрела погиб 26-летний парень, а обломки российских дронов упали в разных районах Киева, вызвав разрушения.

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