В четверг, 19 ноября, Кабинет министров выделил дополнительно 81,4 млрд грн на неотложные нужды Министерства обороны Украины. Более 90% этой суммы направят на выплаты военнослужащим.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

23 июня 2026, 13:41 Зарплаты бойцов ВСУ в 2026 году: виды выплат и размер вознаграждений Как выросло денежное обеспечение украинских военных в 2026 году, какие существуют виды надбавок и бонусов за выполнение задач – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, основная часть дополнительного финансирования предназначена для обеспечения выплат украинским военным. На что направят остальные средства, премьер не уточнил.

«Правительство сегодня направило дополнительные 81,4 млрд грн на неотложные нужды Минобороны. Более 90 процентов этой суммы пойдут на выплаты военным. Обеспечиваем своевременное финансирование и стабильные выплаты военным, которые выполняют боевые задачи», – говорится в сообщении.

Напомним, Украина 16 ноября получила новый оборонный транш от Европейского Союза в рамках долгосрочной программы Ukraine Support Loan в размере 1,7 млрд евро.

Совет Европейского Союза в тот же день одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный платеж, который ЕС когда-либо согласовывал для Украины по этой программе.

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