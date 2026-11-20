Украине нужно 115 млрд долларов в 2027 году на оборону и другие государственные потребности. Изначально потребности в финансировании оценивали в 45 млрд долларов, однако после консультаций с военным руководством сумму пришлось увеличить.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Берлине.

22 сентября 2026, 19:11 Как менялись доходы и расходы госбюджета и во сколько Украине обходится один день войны Дефицит бюджета-2027 уже сейчас прогнозируется на уровне 1,62 трлн гривен. При этом стоимость одного дня войны с рф ежедневно составляет 8,596 млрд грн. Подробнее о расходах, доходах бюджета и стоимости одного дня войны в разные годы – на инфографике «Слово и дело».

По словам главы государства, после обсуждений с военными и министром обороны выяснилось, что Украине необходимо дополнительно 70 млрд долларов.

В то же время уже есть позитивные сигналы относительно финансирования 90 млрд долларов. Таким образом, для покрытия всех потребностей государству нужно найти еще 25 млрд долларов.

«Мы уже имеем позитивные сигналы: 45 плюс 45 – это 90. А 90 ближе до 115, чем 45. Поэтому мы найдем еще 25», – сказал Зеленский.

Президент также предположил, что подобные финансовые потребности могут сохраниться и в 2028 году. В то же время он надеется, что к тому времени война завершится.

По словам Зеленского, даже после окончания боевых действий Украине понадобятся значительные средства. Их планируют направлять на содержание сильной армии, развитие оборонного производства, восстановление энергетики и экономики.

Напомним, накануне Еврокомиссия утвердила пакет законодательных инициатив для предоставления Украине до 45 млрд евро финансовой помощи в 2027 году. Погашение основной суммы этого кредита предусмотрено только после того, как россия выплатит репарации.

В то же время президент Владимир Зеленский предложил европейским партнерам использовать 21 млрд евро остатков средств программы SAFE для финансирования совместных с Украиной оборонных проектов.

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