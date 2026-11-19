Российский диктатор владимир путин 19 ноября сделал ряд циничных заявлений относительно войны против Украины. В частности, он в очередной раз обвинил Киев в начале боевых действий, заявил, что россия якобы в течение восьми лет пыталась урегулировать конфликт, а также назвал Крымский мост «исключительно мирным объектом».

Заявления путина во время саммита АТЭС в Китае цитируют российские СМИ.

13 ноября 2026, 12:05 Путин допустил Европу к переговорам: какую игру ведет Кремль Политолог Владимир Воля объяснил, почему Кремль согласился привлечь Европу к переговорам по Украине, на какие уступки со стороны США и европейских стран рассчитывает путин и как россия может использовать разногласия между союзниками.

По словам главы Кремля, именно «киевский режим» якобы начал войну на юго-востоке Украины, тогда как россия в течение восьми лет пыталась урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

«Россия восемь лет пыталась урегулировать кризис в Украине, и все эти годы Киев проводил военные мероприятия», – заявил путин.

Он также повторил тезис о том, что россия якобы не начинала войну против Украины, а «пытается ее закончить».

Кроме того, российский диктатор заявил, что жители Донбасса якобы провозгласили независимость от Украины в соответствии с первой статьей Устава ООН.

Отдельно путин высказался о Крымском мосте, который Украина неоднократно атаковала из-за его использования российскими войсками. По его словам, мост является «исключительно мирным объектом» и уже давно не используется для перевозки нефти и боеприпасов.

Кроме того, диктатор заявил, что обсуждал с Советом безопасности рф возможное прекращение огня в отдельных сферах, однако после ударов по Крымскому мосту россия якобы больше не намерена договариваться.

«Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», – заявил путин.

Что путин сказал о мирных переговорах

Говоря о возможном завершении войны, глава Кремля заявил, что Соединенные Штаты предложили определенные компромиссы по Украине, на которые россия якобы согласилась во время переговоров в Анкоридже. В то же время он обвинил Украину и европейские страны в нежелании соглашаться на предложенные условия.

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

«Киев и Европа пока не соглашаются на компромиссы по украинскому урегулированию, но, возможно, они к этому придут», – сказал путин.

По его словам, договоренности станут возможными, если Украина и ее западные партнеры «осознают реалии».

Кроме того, диктатор утверждает, что украинская власть якобы не заинтересована в завершении войны, поскольку после этого придется проводить выборы.

«Киев не хочет мира, поскольку тогда придется идти на выборы, а нынешний режим не сможет сохранить на них власть», – заявил он.

Также путин обвинил украинское руководство в том, что оно якобы боится потерять финансовую помощь Запада в случае смены власти.

Заявления о встрече с Трампом и Си Цзиньпином

Путин также прокомментировал трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, назвав ее «очень полезной». По его словам, переговоры проходили в откровенной атмосфере и позволили сторонам лучше понять позиции друг друга.

Глава Кремля также выразил надежду на продолжение переговоров в формате россия – Китай – США и назвал встречу «страницей в истории дипломатии».

Напомним, в четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне состоялись переговоры между представителями Китая, США и россии. По итогам была принята совместная декларация о мире, которая предусматривает снижение ядерных рисков, соблюдение иммунитетов должностных лиц, реформирование ООН, а также расширение производства и поставок нефтепродуктов.

Трамп и путин также провели отдельную двустороннюю встречу на полях саммита. Переговоры длились около 40 минут, а главной темой разговора стала война в Украине.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что войну россии против Украины можно завершить за одну встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина. По его мнению, для этого Вашингтон и Пекин должны оказать реальное экономическое давление на москву.

Также, как известно, сегодня, 19 ноября, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине. Стороны планируют обсудить условия завершения войны, гарантии безопасности для Украины и подготовку следующего раунда переговоров.

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