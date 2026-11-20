Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с владельцем ООО «Леон» Юрием Калугиным в рамках дела бывшего народного депутата Анатолия Гунько о завладении урожаем государственных предприятий на сумму 30 млн грн.

Такое решение 12 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Калугин обязался безоговорочно признать свою виновность в объеме предъявленного ему обвинения в судебном производстве и дать обличительные показания. Также он будет сотрудничать с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, возместит 2,5 млн грн и задонатит 500 тысяч гривен на счет благотворительного фонда «Сообщество Стерненко».

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым (Калугиным – ред.). (Калугина – ред.) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Назначить (Калугину – ред.) наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, с лишением права занимать должности в органах государственной власти, предприятиях, учреждениях, организациях государственной или коммунальной форм собственности, которые связаны с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями на срок 3 года. Освободить (Калугина – ред.) от отбывания назначенного наказания в виде 7 лет лишения свободы с испытанием, установить ему испытательный срок продолжительностью 3 года. Испытательный срок исчислять с момента провозглашения приговора», – говорится в решении.

Ранее ВАКС утвердил соглашение с другим фигурантом этого дела.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения урожаем госпредприятий на сумму 30 млн грн. Среди подозреваемых народный депутат Анатолий Гунько, депутат Киевоблсовета Александр Поляруш и еще три человека. По версии следствия, в 2021 году нардеп, действуя по предварительному сговору с директором одного из опытных хозяйств и пособником, обеспечил неправомерный сбор и вывоз сельхозпродукции. Речь идет о 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн, которые были транспортированы на подконтрольные частные зернохранилища в Черниговской и Полтавской областях.

В следующем году фигуранты, действуя в сговоре уже с другим директором госпредприятия, продолжили преступную деятельность, отгрузив 203 тонны подсолнечника с базы исследовательской станции. При этом реальные объемы урожая сознательно не отражали в отчетности.

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