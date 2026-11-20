Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил, что завершение войны в Украине поможет сохранить человеческие жизни и сэкономить средства. Также он выразил оптимизм относительно готовности владимира путина договариваться о мире.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых европейских чиновников, осведомленных о разговоре.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

По данным издания, американский президент говорил о значительных расходах на военную и финансовую помощь Украине и человеческих потерях вследствие войны. По его мнению, после прекращения боевых действий европейские страны смогут направить эти средства на собственные нужды, оборону и восстановление Украины.

В то же время, как пишет Politico, участники разговора по-разному поняли слова Трампа. Некоторые восприняли их как критику дальнейшей поддержки Киева, другие считали, что он лишь подчеркивал необходимость завершить войну.

Тем временем в администрации США отрицали, что Трамп призывал Европу прекратить финансирование Украины. Там заявили, что президент прежде всего стремится завершить войну, ведь это позволит сохранить жизни и сэкономить средства, которые можно будет использовать для обороны и развития стран.

Трамп также заявил, что считает путина готовым к переговорам о мирном соглашении с Украиной. Его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили, что президент США поручил им приложить все усилия для прекращения войны и привлечения Европы к переговорному процессу.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск назвал веру Трампа в добрые намерения путина непоколебимой, хотя признал, что пока нет фактов, которые бы ее подтверждали. Он добавил, что участники встречи в Берлине осторожно восприняли оптимизм американского президента.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что европейские страны поддерживают Украину не для затягивания войны, а чтобы обеспечить ей сильную позицию на мирных переговорах.

А премьер Великобритании Энди Бернем во время общения с журналистами рассказал, что Трамп эмоционально говорил о человеческих потерях, в частности, о гибели молодых россиян.

Бернем, комментируя разговор с Трампом, отметил единство европейских союзников и подчеркнул, что решения относительно Украины не будут принимать без Киева, а вопросы безопасности Европы без участия европейских стран. В то же время дальнейший прогресс зависит от готовности путина к реальным переговорам.

Напомним, после встреч в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на протяжении 2026 года россия отвергала все инициативы относительно перемирия и деэскалации, в частности, отказалась прекращать боевые действия в Черном море и удары по энергетической инфраструктуре.

Также, по словам Зеленского, мирные переговоры в формате Украина – Европа – США – рф могут состояться уже в ближайшее время, а подготовку к этой встрече украинская делегация отдельно обсудит со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как известно, ранее Трамп заверил, что не будет принимать никаких окончательных решений относительно завершения войны без предварительных консультаций с украинским лидером.

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