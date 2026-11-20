Международный суд ООН признал Мьянму ответственной за геноцид мусульманского меньшинства рохинджа. Суд установил, что во время военной операции 2017 года власти страны имели намерение уничтожить значительную часть этого народа. Это первый случай, когда международный суд признал государство виновным в геноциде.

Об этом сообщает BBC.

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Председатель суда Юдзи Ивасава заявил, что доказательства подтверждают намерение уничтожить часть населения рохинджа. Военные также пытались скрыть преступления, уничтожая доказательства. Решение поддержали девять судей, шестеро проголосовали против.

Как известно, иск в суд ООН против Мьянмы подала Гамбия. Он касался событий 2017 года в штате Ракхайн, когда боевики ARSA напали на полицейские посты, после чего военные Мьянмы вместе с местными буддийскими группировками начали жестокую операцию против рохинджа.

По оценкам суда, тогда около 10 тысяч человек убили, а более 700 тысяч были вынуждены бежать в Бангладеш. В целом от преследований пострадали около 815 тысяч представителей этого меньшинства.

Суд установил, что военные убивали мирных жителей, казнили мужчин, насиловали женщин, совершали насилие над детьми и сжигали дома. Они также нападали на людей, которые пытались спастись бегством в Бангладеш.

Мьянма отрицала обвинения в геноциде. Власти утверждали, что военные боролись с боевиками, которые представляли угрозу для страны. Однако суд также обратил внимание на распространение ненависти к рохинджа: представителей меньшинства называли опасными для общества.

Решение суда приветствовали представители народа рохинджа и правозащитники. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что теперь важно превратить это решение в реальные действия.

Суд обязал Мьянму выплатить компенсации пострадавшим, но их сумму определят позже. В то же время Международный суд ООН не может приговорить виновных к тюремному заключению. Он рассчитывает на выполнение своих решений при поддержке Совета Безопасности ООН и международного давления.

Отмечается, что это решение может иметь значение и для других дел о геноциде, в частности иска ЮАР против Израиля из-за войны в секторе Газа. Однако вердикт в отношении Мьянмы не означает, что суд автоматически примет такое же решение по делу Израиля.

Напомним, Мьянма входит в перечень государств с наибольшим количеством международных ограничений, в частности, против страны введено около тысячи санкций. Их вводили США, Евросоюз и Великобритания в ответ на военный переворот и систематические нарушения прав человека.

Как известно, ранее в комиссии ООН пришли к выводу, что целенаправленные российские обстрелы гражданских и энергетических объектов Украины имеют признаки военных преступлений и преступлений против человечности.

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