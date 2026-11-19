Трехсторонние переговоры между представителями Китая, США и россии длились примерно полтора часа и завершились без итоговых заявлений и общения с журналистами. По итогам была принята совместная декларация о мире.

Об этом в четверг, 19 ноября, сообщают издания «The Guardian» и «ТАСС».

По данным издания, ни президент США Дональд Трамп, ни китайский лидер Си Цзиньпин, ни президент рф путин не общались с прессой в Шэньчжэне.

19 ноября 2026, 13:11 Ядерная безопасность украинских АЭС: может ли россия спровоцировать аварию ударами по энергосистеме Ольга Кошарная объяснила, какие риски для украинских АЭС создают российские удары по энергетической инфраструктуре, как станции работают без внешнего питания и преувеличивают ли угрозу ядерной аварии.

Дональд Трамп, по данным журналистов из Белого дома, сразу уехал в аэропорт.

«Кортеж с Дональдом Трампом отправился в аэропорт Шэньчжэня через 7 минут после того, как завершилась трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и путиным», – отметило медиа.

Лидер Китая лично проводил Трампа к автомобилю. Оттуда президент США отправится на американскую военную базу Эндрюс.

Тем временем глава МИД рф Сергей Лавров ответил журналисту из пула на вопрос «удались ли переговоры» фразой: «президент проводил переговоры. Почему журналисты спрашивают у меня»?

В то же время была принята совместная декларация о мире во время встречи в Шэньчжэне. Документ предусматривает, в частности, такие положения:

лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и ее никогда нельзя развязывать;

россия, Китай и США договорились вести диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия;

стороны заявили, что Международный уголовный суд и другие подобные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями;

лидеры подчеркнули фундаментальное значение соблюдения иммунитетов должностных лиц государств;

россия, США и Китай планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов;

три страны выступили за реформирование ООН, чтобы организация могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы.

Как известно, Трамп, Си Цзиньпин и путин провели первые в истории трехсторонние переговоры. В частности, Трамп отметил встречу с путиным и Си Цзиньпином, сказав, что эти трое лидеров «действительно творят историю». В своей вступительной речи Трамп заявил, что США, россия и Китай – крупнейшие ядерные державы мира – имеют «уникальную позицию» для обсуждения сокращения своих ядерных запасов.

Путин заявил, что три страны имеют «много общих интересов» в решении конфликтов, в частности войны в Украине. А лидер Китая призвал приложить все усилия для предотвращения ядерной войны, заявив, что ядерное оружие должно быть полностью запрещено и полностью уничтожено.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным призвал к полному запрету и ликвидации ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что три государства должны приложить все усилия, чтобы не допустить ядерной войны.

Также медиа информировали, что президент США Дональд Трамп назвал российского диктатора «мой друг» во время встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Накануне же президент Владимир Зеленский заявил, что войну россии проти Украины можно завершить за одну встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путіна. По его мнению, для этого Вашингтон и Пекин должны оказать реальное экономическое давление на москву.

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