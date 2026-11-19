Президент Владимир Зеленский заявил, что войну россии против Украины можно завершить за одну встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина. По его мнению, для этого Вашингтон и Пекин должны оказать реальное экономическое давление на москву.

Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью NBC News.

16 ноября 2026, 05:24 Трамп, путин и Си Цзиньпин за одним столом: в FT оценили, чего ожидать от встречи в Китае В Шэньчжэне готовятся к трехсторонней встрече Трампа, путина и Си Цзиньпина. Financial Times оценила возможные темы переговоров и их значение для мира.

По словам украинского президента, Трамп и Си Цзиньпин имеют достаточно влияния на путина, чтобы заставить его прекратить войну.

«Если они действительно хотят закончить войну, а не играть в игры, они могут это сделать», – подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что ключевым инструментом влияния на россию могут стать совместные экономические ограничения со стороны США и Китая.

«Если Китай и Соединенные Штаты введут санкции или хотя бы заявят о намерении их ввести, прекратят экспортно-импортную торговлю с россией – это будет конец войны», – заявил президент.

В то же время Зеленский не будет принимать участия во встрече трех президентов в Шэньчжэне. На фоне предстоящих переговоров в Украине растет обеспокоенность, что лидеры трех государств могут попытаться принять решение относительно будущего страны без ее участия.

«Большие страны всегда думают, что могут принимать решения о будущем всего мира», – отметил президент, назвав большой ошибкой игнорирование позиции меньших государств.

По его словам, лидеры США, Китая и россии имеют право обсуждать любые вопросы, однако договоренности относительно Украины без ее участия не будут иметь практического значения.

«Если они хотят что-то решить относительно Украины, это будет лишь риторика. Опыт этой войны уже неоднократно это показывал», – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что США и Китаю недостаточно просто заявлять о желании завершить войну. По его мнению, именно от влиятельных государств в значительной степени зависит глобальная стабильность.

Напомним, накануне российский диктатор владимир путин заявлял, что рассчитывает на «значительную потенциальную выгоду» от трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным СМИ, лидеры США, россии и Китая могут обсудить договоренность, предусматривающую деэскалацию вокруг Ирана в обмен на прекращение войны против Украины на условиях Москвы. В частности, рф и Китай могут помочь с разблокированием Ормузского пролива, а Вашингтон взамен усилить давление на Киев.

В то же время первую трехстороннюю встречу Трампа, Си Цзиньпина и путина уже успели сравнить с Ялтинской конференцией 1945 года, несмотря на то, что значительных результатов от этих переговоров не ожидают.

Кроме того, СМИ писали о том, что церемонии встречи мировых лидеров во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае продемонстрировали разное отношение Пекина к иностранным гостям.

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