Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин 19 ноября провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Переговоры длились около 40 минут, а главной темой разговора стала война в Украине.

Об этом сообщают CNN, а также российские СМИ.

16 ноября 2026, 05:24 Трамп, путин и Си Цзиньпин за одним столом: в FT оценили, чего ожидать от встречи в Китае В Шэньчжэне готовятся к трехсторонней встрече Трампа, путина и Си Цзиньпина. Financial Times оценила возможные темы переговоров и их значение для мира.

Как отмечается, в Белом доме переговоры назвали «pull-aside» – короткой неформальной встречей на полях международного мероприятия, а не полноценными двусторонними переговорами. Перед началом разговора Трамп тепло поприветствовал путина и назвал его своим другом.

«Кто это? Это мой друг», – сказал американский президент, увидев российского диктатора.

Трамп также выразил надежду, что переговоры принесут положительные результаты.

«У нас были замечательные отношения на протяжении многих лет. Мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может выйти много замечательных вещей или, по крайней мере, это может стать их началом», – заявил он.

Кроме того, американский президент анонсировал еще одну встречу с путиным, которая должна состояться позже в этот день. В переговорах также приняли участие представители обеих делегаций. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, помощник путина Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Что известно о результатах переговоров

После завершения встречи помощник путина Юрий Ушаков заявил, что главной темой разговора Трампа и путина была война в Украине. По его словам, переговоры носили преимущественно подготовительный характер, поэтому по их итогам не было громких заявлений.

Ушаков пояснил, что встреча стала подготовкой к трехсторонним переговорам с участием председателя КНР Си Цзиньпина, которые запланированы на 19 ноября.

Как напоминают издания, в последний раз Трамп и путин встречались лично в 2025 году на Аляске. Тогда лидеры обсуждали возможности завершения войны в Украине, однако переговоры не привели к заключению ни одного официального соглашения.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что войну россии против Украины можно завершить за одну встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина. По его мнению, для этого Вашингтон и Пекин должны оказать реальное экономическое давление на москву.

А российский диктатор владимир путин заявлял, что рассчитывает на «значительную потенциальную выгоду» от трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

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