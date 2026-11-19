Мирные переговоры с участием Украины, Европы, США и россии могут состояться в ближайшее время. Украинская делегация отдельно обсудит с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером подготовку к встрече в четырехстороннем формате.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции по итогам саммита «Коалиции желающих» в Берлине.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

Зеленский подчеркнул, что европейские страны должны участвовать в переговорах с россией. По его словам, Украина настаивала на привлечении Европы к мирному процессу, поскольку ее участие принципиально важно.

«Мы еще сегодня поговорим отдельно с американскими представителями о том, когда и с какой повесткой будет следующая встреча, и уже должна быть четырехсторонняя встреча в формате Украина – Европа – США – россия. Европу будут представлять пять стран, Европейский Союз и НАТО. И Америка полностью понимает, почему необходимо сильное и скоординированное участие Европы в переговорах», – сказал Зеленский.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил о необходимости привлечения европейских государств к мирному процессу. Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые без участия Украины и Европы, не смогут обеспечить настоящий мир.

«Успешными могут быть только переговоры с Украиной и Европой вместе. Ялтинский формат не принесет мира», – заявил канцлер.

Мерц отметил, что переговоры могут состояться в ближайшее время, а одним из возможных мест их проведения являются Объединенные Арабские Эмираты.

Он также обратил внимание на то, что утром Дональд Трамп и владимир путин обсуждали войну против Украины в Китае, тогда как европейские партнеры в Берлине согласовывали общую позицию.

«Мы хотим большей, а не меньшей безопасности для Европы и для мира. И ради этого мы ведем существенную работу с четкими ориентирами», – подчеркнул Мерц.

По его словам, будущая мирная сделка должна предусматривать сохранение суверенитета Украины, использование нынешней линии соприкосновения в качестве отправной точки для территориальных переговоров, возможность вступления в Европейский Союз и сильные гарантии безопасности.

В то же время Мерц допустил постепенное снятие отдельных санкций против россии при условии, что Москва будет выполнять все договоренности.

Напомним, среди представителей Европы на переговорах с российской федерацией будут Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО.

Также сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что во время консультаций по завершению войны появились новые идеи, которые якобы могут помочь преодолеть разногласия между сторонами. Часть из них, по его словам, способна непосредственно привести к прорыву в переговорах.

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