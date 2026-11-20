Восстановление автомобильного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив может продлиться около двух лет. Однако этот срок реалистичен лишь при условии, что ремонт не будет прерываться из-за новых украинских ударов, а опоры сооружения не получили серьезных повреждений.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки инженеров.

19 ноября 2026, 17:49 Обреченный на разрушение: Силы обороны добивают Керченский мост Уничтожение сакрального для путина Керченского моста будет иметь военные и экономические последствия для россии.

Профессор гражданского и экологического инжиниринга Университета Халифа в Абу-Даби Андреас Каппос считает, что два года – реалистичный срок для восстановления движения. В то же время повреждение опор или новые атаки могут существенно усложнить работы.

Инженер-консультант Дональд О. Дузенберри, который исследовал разрушение мостов, отметил, что даже расчистка обломков будет непростой задачей. В частности, поврежденный арочный пролет имеет более сложную конструкцию, чем стандартные элементы моста, которые можно относительно легко заменить.

Если повреждены также опоры сооружения, ремонт станет еще сложнее. В то же время эксперт предполагает, что россия может выделить значительные ресурсы на восстановление моста из-за его стратегического и символического значения для владимира путина.

По данным сервиса VesselFinder, 18 ноября россия направила к месту атаки несколько судов, в частности одно, которое могли привлечь к расчистке завалов.

После новых ударов путин заявил, что мост восстановят, а также пригрозил ответом на украинские атаки.

По оценкам инженеров, на этот раз повреждения значительно серьезнее, чем после предыдущих атак, поэтому восстановление автомобильного движения может затянуться на годы.

Напомним, в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины провели комплексную операцию против Крымского моста, подготовка к которой, по словам президента Владимира Зеленского, длилась несколько недель. В результате атаки была повреждена железнодорожная ветка и разрушен пролет автомобильной части моста.

Уже ночью 19 ноября украинские военные нанесли повторный удар по переправе ракетами «Нептун», поразив железнодорожное полотно. Позже появились спутниковые снимки Керченского моста, на которых видны масштабы новых разрушений после этих атак.

Ранее военный обозреватель Денис Попович объяснял, чем грозит россиянам потеря Крымского моста.

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