Венгрия отозвала возражения относительно открытия последних двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы на пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом дипломаты сообщили изданию The Kyiv Independent.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Речь идет о кластерах, которые охватывают вопросы сельского хозяйства и «зеленой повестки дня». Ранее Будапешт блокировал их окончательное согласование, не объясняя официально причин такого решения.

Европейские дипломаты, по данным издания, предполагают, что Венгрия затягивала согласование из-за внутренней политической ситуации. После антиукраинских заявлений предыдущего правительства Виктора Орбана новая власть, вероятно, не хотела, чтобы ее обвинили в слишком больших уступках Украине.

Однако снятие возражений еще не означает, что переговорные кластеры откроют сразу. Сначала решение должны согласовать послы 27 стран ЕС, а затем – министры стран-членов. Лишь после этого на межправительственной конференции кластеры официально откроют.

Ожидается, что это произойдет уже в декабре. Тогда для Украины и Молдовы будут открыты все шесть переговорных кластеров.

После этого страны сосредоточатся на реформах в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией. Украина и Молдова должны выполнить определенные требования, прежде чем смогут завершить переговоры по отдельным направлениям.

Напомним, ранее посол Украины в ЕС Тарас Качка отмечал, что Венгрия может в ближайшее время согласовать открытие двух последних переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз. Отмечалось, что Будапешт попросил дополнительное время для согласования своей позиции относительно экологии, энергетики и сельского хозяйства.

Перед этим, 13 октября, ЕС официально открыл переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост». Этому предшествовало длительное блокирование со стороны Венгрии из-за претензий относительно прав венгерского меньшинства, которое удалось снять после изменений в украинское образовательное законодательство.

Впрочем, уже 20 и 27 октября венгерская сторона снова заблокировала согласование результатов скрининга украинского законодательства относительно двух финальных кластеров. На фоне этих задержек, по данным СМИ, Еврокомиссия начала готовить более осторожный план переговоров, который предусматривает закрытие только семи направлений в 2027 году без фиксации конкретной даты вступления.

А ранее «Слово и дело» сравнивало темпы движения Украины в ЕС с опытом евроинтеграции самой Венгрии, а также Польши, Словакии и Румынии.

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