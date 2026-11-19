Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону удалось убедить россию рассмотреть концепцию гарантий безопасности для Украины по механизму, подобному статье 5 НАТО.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи «Коалиции желающих» в Берлине, сообщает «Европейская правда».

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

Кушнер признал, что в россии есть значительный скептицизм и недоверие к этой концепции. В то же время, по его словам, американской стороне удалось убедить Москву в целесообразности такого подхода.

«Я считаю, что нам удалось убедить россиян в целесообразности такой концепции, согласно которой любые гарантии безопасности для Украины будут основываться на статье 5», – заявил спецпредставитель Трампа.

Он также подчеркнул необходимость восстановить диалог между Европой и россией.

Кушнер отметил, что гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО стали бы серьезным шагом со стороны США. По его словам, Дональд Трамп готов рассмотреть такую возможность, однако она должна соответствовать американским интересам и быть частью более широкого пакета договоренностей в сфере безопасности.

«С американской точки зрения, предоставление гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО – это действительно очень серьезный шаг. И я думаю, что президент Трамп готов его рассмотреть. Но, очевидно, это должно соответствовать интересам США, а также быть частью более широкого пакета мер безопасности», – сказал Кушнер.

Как сообщил 19 ноября президент Владимир Зеленский, россия в течение 2026 года отказывалась от всех предложений о перемирии и деэскалации войны в Украине. В частности, Москва не согласилась на прекращение огня в энергетической сфере и Черном море.

Недавно спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь мирного соглашения до изменения политической ситуации в Штатах.

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