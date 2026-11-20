Ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская государственная администрация.
По словам Кличко, в результате баллистической атаки поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход. Сейчас движение по нему с правого на левый берег Днепра полностью перекрыто.
Также зафиксировано повреждение Дарницкого моста. Кроме того, российские войска снова попали в Южный мост, где продолжают действовать ограничения движения.
В частности, по Южному мосту разрешено движение только с левого на правый берег для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.
Из-за повреждения мостов и затрудненного движения между берегами Днепра мэр призвал киевлян без острой необходимости не пользоваться частными автомобилями. Предприятиям и учреждениям он рекомендовал по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.
Степень повреждения мостовых сооружений специалисты смогут оценить после завершения воздушной тревоги. Кличко также сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры.
По предварительной информации, в результате ракетного удара по столице погибли трое работников «Киевводоканала». Еще около 15 человек пострадали. Семерых из них медики госпитализировали в больницы.
По информации КГГА, из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно остановили движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.
Кроме того, из-за перекрытия Подольско-Воскресенского мостового перехода в направлении левого берега изменили маршруты автобусов №110, 111 и 112. Теперь они курсируют через Северный мост.
Также из-за перекрытия движения на улице Новоконстантиновской автобус №72 временно курсирует по улице Кирилловской.
В КГГА отметили, что о дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будут сообщать дополнительно.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в разных районах столицы произошли пожары.
Кроме того, ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.
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