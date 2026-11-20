В ночь на 20 ноября российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В результате попадания вражеского дрона пострадали четыре человека, также в здании выбило более 50 окон. Известно, что повреждения получило медучреждение в Шевченковском районе Харькова.

«Враг нанес удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе. Предварительно есть пострадавшие», – написал мэр сразу после атаки.

Впоследствии стало известно, что в результате попадания пострадали четыре человека. На месте обстрела продолжается обследование, информация о последствиях уточняется.

Напомним, этой ночью под ударом был также Киев. В нескольких районах столицы произошли пожары после баллистической атаки.

Как известно, в начале ноября войска рф атаковали больницу в Немышлянском районе Харькова. Тогда более 60 человек получили ранения, а из медучреждения эвакуировали по меньшей мере 200 пациентов.

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