Во вторник ночью, 17 ноября, дроны атаковали российский Башкортостан. На территории НПЗ «Газпром нефтехим Салават» прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар.

Об этом сообщают мониторинговые и российские Telegram-каналы.

16 ноября 2026, 00:58 Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55 процентов нефтеперерабатывающих мощностей рф.

По данным очевидцев, на территории НПЗ возникло сразу несколько очагов возгорания, над промышленной площадкой поднялись высокие столбы густого дыма. Вероятнее всего, попадание пришлось по производственной установке на территории завода, после чего там вспыхнул пожар.

Местные жители сообщали, что после объявления беспилотной опасности прогремело несколько взрывов, после чего в одном из районов города начался пожар. При этом в соцсетях пишут, что после атаки жители Салавата начали массово направляться на автозаправочные станции, чтобы запастись топливом.

На данный момент власти Башкортостана не комментировали информацию об атаке.

Как известно, «Газпром нефтехим Салават» входит в структуру российской группы «Газпром». Комплекс выпускает более 150 видов продукции. Среди них автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и аммиак.

Предприятие является одним из крупнейших объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Башкортостана. Оно способно перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья в год.

При этом расстояние от города Салават, где находится «Газпром нефтехим Салават», до границы с Украиной составляет около 1400 км.

Как известно, в ночь на 16 ноября Силы обороны нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае рф. Поражены установки первичной переработки нефти и комплекс производства автомобильных бензинов.

Напомним, недавно подразделения Сил обороны поразили ключевую нефтебазу врага «Флэш Энерджи» в городе Азов Ростовской области. Оттуда горючее кратчайшим путем поступало на фронт российским военным.

Тем временем стало известно, что в российском порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки украинских беспилотников 11 ноября полностью выгорели по меньшей мере пять емкостей с нефтепродуктами. Последствия удара зафиксировали на спутниковом снимке.

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