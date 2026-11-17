В ночь на 17 ноября Крымский мост во второй раз за последние сутки оказался под атакой, в результате чего движение транспорта было приостановлено.

Об этом сообщают оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов и мониторинговые Telegram-каналы.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

По информации местных пабликов, после полуночи в районе Керченского моста прогремели мощные взрывы на фоне объявленной ракетной тревоги. В частности, Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал о многочисленных взрывах в районе моста и работе ПВО.

Кроме этого, мониторинговые каналы также сообщали о движении БПЛА в направлении моста.

«Противник снова атакул Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов», – заявил гауляйтер.

При этом, по данным мониторинговых каналов, произошло по меньшей мере 15 попаданий по Крымскому мосту.

Как известно, утром 16 ноября оккупационные власти Крыма заявили о якобы украинском ударе по Крымскому мосту. В частности, после предыдущей атаки одна из арок моста заметно деформировалась.

Напомним, в июле Силы беспилотных систем ВСУ в рамках успешных операций вывели из строя три из пяти паромов Керченской переправы, работа которой была почти полностью парализована.

А в конце октября во временно оккупированном Крыму сообщили о масштабном обесточивании. Без электричества, вероятно, остались Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь и другие города и районы полуострова.

Также «Слово и дело» рассказывало о самых известных операциях ГУР и СБУ за годы большой войны.

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