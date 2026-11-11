Каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ

Почти треть украинцев (31%) категорически выступают против любого моратория на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, считая их главным рычагом давления на россию. В то же время в целом 71,5% опрошенных не поддерживают безусловного прекращения атак на российские НПЗ.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно результатам опроса, наибольшая доля респондентов (40,5%) соглашается прекратить атаки на российские НПЗ только по принципу «зеркальности» – если россия первой остановит удары по украинской энергетике.

Еще 31% опрошенных категорически выступают против любого моратория, считая удары по российским НПЗ главным рычагом давления на рф.

В то же время 18% респондентов считают, что удары следует остановить ради защиты гражданских, поскольку сохранение электроснабжения и отопления в домах сейчас важнее. Еще 10,5% затрудняются с ответом.

Детальный анализ социально-демографических групп показывает, что единого консенсуса относительно условий моратория на удары по российским НПЗ нет: позиции отличаются в зависимости от региона, пола и возраста респондентов.

Как отличаются позиции мужчин и женщин

Мужчины чаще женщин поддерживают принцип «зеркальности» – прекращение ударов только после аналогичного шага со стороны рф (43% против 39%). Также они чаще выступают за остановку атак ради сохранения тепло- и электроснабжения (22% против 14% среди женщин).

Женщины, наоборот, чаще мужчин категорически выступают против прекращения ударов по российским НПЗ – 35% против 26%.

Различия по возрастным группам

Молодежь в возрасте 18–29 лет чаще других возрастных категорий поддерживает прекращение ударов по российским НПЗ ради сохранения электроснабжения и отопления для украинцев – 27% против 18% в целом.

В то же время молодые респонденты реже поддерживают обязательное продолжение атак как рычага давления – 26% против 31% в целом.

В возрастной группе 30–44 года зафиксирован наивысший уровень неопределенности – 16% против 10,5% среди всех опрошенных.

Региональные различия

Принцип «зеркальности», предусматривающий прекращение ударов только в ответ на аналогичные действия россии, чаще всего поддерживают на Севере (48%) и в Центре (46%). Меньше всего сторонников такого подхода на Юге (29%) и в Киеве (34%).

Категорическое продолжение атак на российские НПЗ чаще всего поддерживают на Западе (37% против 31% в целом). Самый низкий уровень поддержки этой позиции зафиксирован на Востоке (24%).

В то же время прекращение ударов ради сохранения электроснабжения и отопления больше всего поддерживают на Востоке и Юге – по 27%, а также в Киеве (24%). Меньше всего сторонников такого решения на Севере (11%) и Западе (13%).

Наивысший уровень неопределенности зафиксирован на Севере, где 16% респондентов затрудняются с ответом против 10,5% в целом.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Третья часть посвящена отношениям Украины со США, ударам по российским НПЗ и доверию к международным лидерам.

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