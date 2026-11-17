Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер на этой неделе планируют встретиться с представителями Украины и Европы в Берлине. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и план экономического восстановления страны после завершения войны.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.
По информации издания, встреча запланирована на четверг, 19 ноября. Её главной целью станет разработка гарантий безопасности, которые должны сдержать россию от новых нападений на Украину, а также подготовка плана восстановления украинской экономики после войны.
В тот же день президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором владимиром путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в КНР. В понедельник Трамп заявил, что рассчитывает обсудить во время переговоров войну в Украине.
По словам американского чиновника, встреча в Берлине и визит Трампа в Китай являются частями скоординированных дипломатических усилий, направленных на завершение войны.
Уиткофф и Кушнер поддерживают регулярные контакты с украинскими и европейскими представителями, параллельно ведя переговоры с российской стороной. О ходе переговорного процесса также проинформировали госсекретаря США Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера, которые будут сопровождать Трампа во время поездки в Китай.
Как известно, в прошлый четверг Уиткофф и Кушнер встречались с путиным в Москве, а в понедельник провели разговор с его помощником по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым относительно дальнейших шагов в мирных переговорах.
Ранее Axios сообщал, что США предложили россии подготовить план послевоенной безопасности в Европе, который будет предусматривать шаги Москвы для снижения напряжённости. В то же время многие европейские правительства скептически относятся к готовности россии выполнять любые договорённости.
Кроме того, Вашингтон рассчитывал, что ослабление санкций против российского дизельного топлива поможет добиться уступок от Кремля. Однако путин отклонил предложение о прекращении огня.
Одним из ключевых нерешённых вопросов остаётся непосредственное участие европейских стран в переговорах с россией относительно завершения войны. Уиткофф и Кушнер утверждали, что Москва согласилась на участие Европы в переговорном процессе. Однако Ушаков в понедельник заявил, что никаких таких договорённостей достигнуто не было.
Напомним, накануне специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил о подготовке новой многосторонней встречи относительно завершения российской войны против Украины.
По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина представила на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.
Также президент Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».
В Белом доме подтвердили подготовку крупнейшего обмена пленными между Украиной и рф.
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