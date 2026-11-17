Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер на этой неделе планируют встретиться с представителями Украины и Европы в Берлине. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и план экономического восстановления страны после завершения войны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

По информации издания, встреча запланирована на четверг, 19 ноября. Её главной целью станет разработка гарантий безопасности, которые должны сдержать россию от новых нападений на Украину, а также подготовка плана восстановления украинской экономики после войны.

В тот же день президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором владимиром путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в КНР. В понедельник Трамп заявил, что рассчитывает обсудить во время переговоров войну в Украине.

По словам американского чиновника, встреча в Берлине и визит Трампа в Китай являются частями скоординированных дипломатических усилий, направленных на завершение войны.

Уиткофф и Кушнер поддерживают регулярные контакты с украинскими и европейскими представителями, параллельно ведя переговоры с российской стороной. О ходе переговорного процесса также проинформировали госсекретаря США Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера, которые будут сопровождать Трампа во время поездки в Китай.

Как известно, в прошлый четверг Уиткофф и Кушнер встречались с путиным в Москве, а в понедельник провели разговор с его помощником по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым относительно дальнейших шагов в мирных переговорах.

Ранее Axios сообщал, что США предложили россии подготовить план послевоенной безопасности в Европе, который будет предусматривать шаги Москвы для снижения напряжённости. В то же время многие европейские правительства скептически относятся к готовности россии выполнять любые договорённости.

Кроме того, Вашингтон рассчитывал, что ослабление санкций против российского дизельного топлива поможет добиться уступок от Кремля. Однако путин отклонил предложение о прекращении огня.

Одним из ключевых нерешённых вопросов остаётся непосредственное участие европейских стран в переговорах с россией относительно завершения войны. Уиткофф и Кушнер утверждали, что Москва согласилась на участие Европы в переговорном процессе. Однако Ушаков в понедельник заявил, что никаких таких договорённостей достигнуто не было.

Напомним, накануне специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил о подготовке новой многосторонней встречи относительно завершения российской войны против Украины.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина представила на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Также президент Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

В Белом доме подтвердили подготовку крупнейшего обмена пленными между Украиной и рф.

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