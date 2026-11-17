В ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли серию ударов по Запорожью, в частности, попав дроном в автомобиль, в результате чего погиб водитель. Также по меньшей мере три человека были травмированы в результате атаки баллистикой на город Смела Черкасской области.

Об этом сообщили и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Как отмечается, поздно вечером 16 ноября россияне попали в торговый киоск в Запорожье, на месте удара возник пожар, а в прилегающем доме выбило окна. В результате атаки 57-летняя женщина получила взрывную травму, ее госпитализировали.

Впоследствии враг атаковал Космический район Запорожья. По данным местных властей, FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, который взорвался после удара. В салоне находился водитель, он погиб на месте атаки.

Также после полуночи россияне ударили по критической инфраструктуре города на фоне ракетной угрозы. Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске баллистических ракет в направлении Запорожья. Местные власти подтвердили по меньшей мере шесть вражеских ударов.

При этом в ночь на вторник, 17 ноября, российская оккупационная армия нанесла баллистический удар по Смеле. По словам Табурца, по предварительной информации, по меньшей мере трое гражданских получили ранения.

Как известно, поздно вечером 16 ноября в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

Напомним, в результате вражеского удара «Бандеролями» по Николаеву погиб мужчина, а еще двое мирных жителей получили ранения.

А еще в результате серии утренних ударов по Днепру получили ранения 13 гражданских, еще один человек погиб.

Также в Запорожской области завершили поисково-спасательные работы в Камышевахе после обстрела армии рф 2 ноября. В результате атаки погибли 72 человека.

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