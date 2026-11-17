Норвегия ограничила въезд в страну российским и белорусским спортсменам, а также решила не допускать их к соревнованиям независимо от того, под каким флагом они выступают.

Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

Как отмечается, Министерство юстиции поручило миграционной службе и полиции отказывать во въезде спортсменам из россии и Беларуси, в частности тем, кто имеет нейтральный статус. Запрет также касается тренеров и другого сопровождающего персонала.

«Правительство не намерено способствовать прибытию российских и белорусских профессиональных спортсменов в Норвегию для участия в соревнованиях. В связи с этим Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня дало указание Норвежскому директорату по делам иностранцев и Национальному директорату полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным спортсменам – независимо от того, выступают ли они под российским, белорусским или нейтральным флагом, – а также сопровождающему их персоналу. Это распоряжение вступает в силу немедленно», – говорится в сообщении.

При этом спортсменам из россии и Беларуси также будут отказывать в выдаче виз. Однако новые ограничения не дают оснований отказывать во въезде гражданам россии и Беларуси, имеющим действующий вид на жительство в одной из стран Шенгенской зоны.

«Наше правительство ужесточит и без того строгую визовую практику. Согласно новым инструкциям, этой категории лиц также не будут выдавать визы», – добавила министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Хансен.

Как известно, недавно Эстония также запретила въезд в страну спортсменам из россии и Беларуси.

8 ноября сообщалось, что россия заменила Норвегию в обновленном составе участников молодежного чемпионата мира по хоккею. В то же время Швейцария заявила, что будет бойкотировать матч против российской сборной.

Международная федерация хоккея обжаловала решение Спортивного арбитражного суда, который разрешил российским сборным вернуться на пять чемпионатов мира. Причиной стали вероятные нераскрытые связи арбитров с россией.

А накануне стало известно, что сборная рф по хоккею не сыграет на молодежном чемпионате мира из-за позиции Канады.

Напомним, ранее правительство Финляндии ввело дополнительные ограничения на въезд для граждан россии. Отныне россиянам будет сложнее приехать в страну для краткосрочной работы по шенгенской визе. В частности, новые правила касаются профессиональных спортсменов, даже если они выступают под нейтральным флагом.

Также премьер-министр Финляндии Петтери Орпо инициировал обсуждение в Европейском совете относительно полного запрета туристических виз для граждан рф.

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