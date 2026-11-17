Поздно вечером 16 ноября в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и городской голова Виталий Кличко.

1 октября 2026, 16:01 Удары по мостам в Киеве как часть эскалации: чего добивается россия Расшатывание тыла из-за системных ударов по столице Украины является стратегической целью российской федерации.

«В столице работают силы ПВО. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!», – заявил столичный мэр в 23:34.

Позже Кличко сообщил, что по предварительной информации, в результате ракетной атаки рф есть попадания в Северный и Южный мосты в Киеве.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики. Впоследствии были зафиксированы пуски ракет в направлении Киева, Днепра и Запорожья. Во всех трех городах прогремели серии мощных взрывов.

После полуночи Кличко уточнил, что в результате вражеской атаки зафиксированы повреждения систем критической инфраструктуры, а в некоторых районах столицы – перебои с водо- и теплоснабжением.

Как известно, по данным СМИ, россия модернизировала «Искандеры» и использует их для ударов по мостам Киева.

Напомним, недавно сообщалось, что для полного восстановления движения по Южному мосту в Киеве понадобится от двух до трех месяцев. В то же время в столице уже начали строительство двух понтонных переправ через Днепр.

Ограничения движения по Южному мосту начались осенью после нескольких российских атак. 8 ноября частично возобновили движение по Северному мосту после российской атаки. Проезд разрешили с временными ограничениями для разных видов транспорта.

Ранее также сообщалось, что в Украине планируют возвести 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в частности и через Днепр.

При этом 6 ноября президент Владимир Зеленский заявлял, что войска российской федерации готовятся нанести новый удар по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре, в частности по мостам через Днепр.

На инфографике «Слово и дело» показаны альтернативные маршруты через Днепр на случай перекрытия Северного, Южного мостов и моста Патона. В частности, для объезда Северного моста можно использовать Подольский мостовой переход.

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