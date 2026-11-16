Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – Зеленский

Украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

11 ноября 2026, 11:22 Каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ 31% украинцев категорически против прекращения ударов по российским НПЗ. Еще 40,5% готовы поддержать мораторий только после прекращения атак рф на украинскую энергетику.

Зеленский отметил, что украинские удары по российской нефтяной отрасли дают результаты практически ежедневно, а по подсчетам Сил обороны, уже удалось вывести из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей агрессора.

Удары по НПЗ Зеленский назвал ответом на отказ Москвы от деэскалации и постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что за три дня после возобновления атак на нефтеперерабатывающую отрасль рф Силы обороны нанесли удары по трем предприятиям, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии – совокупно они перерабатывают примерно 33 млн тонн нефти в год.

Впоследствии стало известно, что украинские защитники за две недели поразили пять крупнейших НПЗ страны-агрессора.

Тем временем в НАТО одобрительно отозвались об этих операциях. Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе Джон Стрингер подчеркнул, что партнеры должны отметить результативность действий Украины, которые наносят существенный ущерб владимиру путину.

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