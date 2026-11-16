В понедельник вечером, 16 ноября, в Харькове ввели специальные графики аварийных отключений света на фоне регулярных атак на энергосистему страны.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

5 ноября 2026, 09:03 ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергии В ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

«Вследствие обстрелов энергосистемы Украины в городе АО «Харьковоблэнерго» введены специальные графики аварийных отключений энергоснабжения», – пишет городской совет Харкова.

Как отмечается, в настоящее время профильные службы вместе с энергетиками принимают все необходимые меры для возобновления подачи электроэнергии в кратчайшие сроки. В частности, перебои с питанием сказались и на работе городского электротранспорта.

«Обращаемся к горожанам с просьбой не занимать телефон диспетчерской службы «1562» по этим вопросам без крайней необходимости, чтобы дать возможность гражданам сообщать о проблемах коммунального характера для быстрой и оперативной реакции коммунальных служб», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве приняли решение о временном полном отключении наружного освещения из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Ограничения вводят, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов столицы.

По информации Мининфраструктуры, защитные сооружения для трансформаторов на 26 приоритетных подстанциях Киевской области готовы только на 55%. Строительство продолжается с задержками и сталкивается с нехваткой финансирования.

Также по данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», – три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки.

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