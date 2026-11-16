Апелляционная палата ВАКС вынесла новый приговор экс-главе Счетной палаты

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16 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла новый приговор в отношении бывшего главы Счетной палаты Романа Магуты и двух других лиц.
Фото: ac-rada.gov.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 ноября отменила оправдательный приговор ВАКС в отношении бывшего главы Счетной палаты Романа Магуты и двух других лиц и вынесла новый.

Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор ВАКС от 06.04.2023, которым бывший глава Счетной палаты, главный контролер Счетной палаты и ее родственник были признаны невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения, частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и вынесла новый приговор.

Бывший глава Счетной палаты признан виновным в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года.

На основании ст. 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытанием и установлен испытательный срок продолжительностью 2 года. В то же время в соответствии с ч. 5 ст. 74, п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины он освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

Бывший главный контролер Счетной палаты признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины), а третий обвиняемый – в пособничестве в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Обоим назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины они освобождены от его отбывания с испытанием. Испытательный срок для бывшего главного контролера составляет 3 года, для третьего обвиняемого – 1 год.

В соответствии со ст. 76 УК Украины на лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием, возложены предусмотренные законом обязанности, в частности по регистрации в органе пробации и уведомлению об изменении места жительства.

«Кроме того, коллегия судей апелляционной инстанции частично удовлетворила гражданский иск прокурора в интересах государства и постановила взыскать с бывшего главного контролера Счетной палаты в пользу Счетной палаты 1 390 532,98 грн в возмещение имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением. Исковые требования к бывшему Главе Счетной палаты оставлены без рассмотрения», – сообщили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу с момента провозглашения и может быть обжалован в кассационном порядке в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Как известно, 16.12.2024 г. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил определение АП ВАКС от 27.11.2023 г. и назначил новое рассмотрение указанного дела в суде апелляционной инстанции.

Напомним, Магуту обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, он, как экс-глава Счетной палаты, помог в отчуждении служебной квартиры в пользу родственника бывшего директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты Украины Марии Шулежко. Речь идет о племяннике Максиме Шулежко. По данным следствия, чиновница Шулежко не нуждалась в служебном жилье, несмотря на это, она его получила, после того как ее племянник приватизировал квартиру и подарил ей. Также САП обвиняет Шулежко и ее племянника в завладении служебной квартирой Счетной палаты.

Как известно, ранее Антикоррупционный суд оправдал экс-главу Счетной палаты и еще двух человек. Апелляционная палата ВАКС поддержала оправдательный приговор. Верховный суд решение АП ВАКС отменил и назначил повторное апелляционное рассмотрение.

Однако апелляция назначила повторное рассмотрение жалобы на приговор экс-главе Счетной палаты.

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ВАКС Суд Приговор Коррупция в Украине Счетная палата
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