В россии горит один из крупнейших НПЗ «Лукойла» после атаки беспилотников

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В Волгограде после атаки беспилотников вспыхнул один из крупнейших НПЗ россии – завод Лукойл-Волгограднефтепереработка. На предприятии несколько очагов пожара.
Фото: Exilenova+

В ночь на 13 ноября беспилотники атаковали Волгоград. После серии взрывов в городе вспыхнул пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл», который входит в число крупнейших в россии.

Об этом пишут украинские мониторинговые ресурсы, российское издание ASTRA и сообщает администрация Волгоградской области.

Влияние ударов по НПЗ рф не стоит оценивать только по количеству поврежденных объектовЭксперт Геннадий Рябцев объяснил, как удары по российским НПЗ влияют на экономику и обеспечение армии рф и почему Украине стоит продолжать бить по нефтяной инфраструктуре.

Первые сообщения о взрывах в Волгограде поступили еще вечером 12 ноября. Местные жители впоследствии начали публиковать фото масштабного пожара, который вспыхнул в промзоне.

Атаку на НПЗ частично подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Он утверждает, что обломки беспилотников упали на территорию предприятия в южной промышленной зоне города и прилегающую территорию.

«В результате падения обломков БпЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории», – говорится в сообщении.

Telegram-канал ASTRA отмечает, что пожар возник именно на Волгоградском НПЗ – предприятии «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». На обнародованных снимках видно несколько очагов возгорания на территории завода.

Волгоградский НПЗ работает с 1957 года и имеет мощность переработки около 14,8 млн тонн нефти в год. Здесь производят бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, нефтяной кокс, битум и базовые масла.

Завод обеспечивает нефтепродуктами южные регионы россии.

Напомним, это не первая атака на промышленные объекты в Волгограде. В начале октября уже были сообщения о пожарах в районе местного НПЗ и предприятия «Каустик» после ударов беспилотников. Отмечалось, что нефтеперерабатывающий завод останавливал работу.

Ранее в Генштабе заявили, что начиная с 30 октября украинские военные поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, а в НАТО положительно оценили украинские операции против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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Россия Пожар НПЗ Удары по рф
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