Движение поездов столичного метро на «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» временно приостановлено в результате новой вражеской атаки.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

9 ноября 2026, 17:12 Транспортный коллапс в Киеве: смогут ли резервные маршруты заменить метро Олександр Сергиенко оценил готовность Киева к транспортному коллапсу, объяснил, почему резервных маршрутов недостаточно для замены метро, и рассказал, почему бесплатный проезд в общественном транспорте во время войны является преждевременной инициативой.

Как отмечается, в результате ночной атаки зафиксированы повреждения наземной инфраструктуры метрополитена, вследствие чего временно приостановлено движение поездов метро между двумя станциями «зеленой» линии.

«Движение поездов метро на «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» временно приостановлено. В результате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена», – говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что в настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями «Сырец» – «Выдубичи».

«О дальнейших изменениях в работе метрополитена и возобновлении движения между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» сообщим дополнительно», – добавили в администрации.

Как известно, поздно вечером 16 ноября в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Городской голова Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

Напомним, недавно в Киеве после массированной атаки рф также перекрывали Южный мост и временно ограничивали движение поездов на «красной» и «зеленой» линиях метро. Из-за изменений в работе метрополитена в столице увеличивали количество автобусов на отдельных маршрутах.

Также в КП «Киевский метрополитен» рассказали, будет ли работать киевское метро как укрытие в случае полного блэкаута.

На инфографике «Слово и дело» показаны альтернативные маршруты через Днепр на случай перекрытия Северного, Южного мостов и моста Патона. В частности, для объезда Северного моста можно использовать Подольский мостовой переход.

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