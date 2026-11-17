Специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил о подготовке новой многосторонней встречи по завершению российской войны против Украины.

Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети Х.

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

Согласно словам Кушнера, он вместе со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в понедельник, 16 ноября, обсудили «достигнутый прогресс и следующие шаги в мирном процессе» с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым. Также он сообщил о «плодотворном телефонном разговоре» с представителями Украины.

«Ми также провели продуктивный телефонный разговор с Украиной и нашими европейскими партнерами, в частности с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также с представителями ЕС и НАТО», – говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующие разговоры касались того, «как способствовать непосредственному диалогу между Европой и россией, которого на протяжении последних четырех років практически не было».

При этом Кушнер заявил о начале подготовки повестки дня «для следующей многосторонней встречи», которую планируют «организовать в ближайшее время».

Зять Трампа уточнил, что одним из главных вопросов переговоров является то, как завершить войну и создать послевоенные механизмы безопасности, которые уменьшат риск новых военных конфликтов.

«Важно, чтобы обе стороны непосредственно выслушали обеспокоенность и пропозиции друг друга, поскольку мы работаем над тем, чтобы обеспечить Европе более стабильное и безопасное будущее», – отметил он.

Кушнер очертил три основные составляющие американского видения будущего Украины: надежные гарантии безопасности, перспективу членства в ЕС и комплексный план послевоенного экономического восстановления при участии европейских стран и Всемирного банка.

Спецпредставитель президента США добавил, что любое окончательное мирное соглашение потребует согласия как Киева, так и Москвы, а сейчас в непубличных разговорах появляются конструктивные предложения, которые помогают искать решения и сокращать разногласия между сторонами.

Напомним, по словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина представила на трехсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Также президент Зеленський заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обговорювали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

В Белом доме подтвердили подготовку крупнейшего обмена пленными между Украиной и рф.

Как известно, спецпосланники США Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву рано вранці 12 ноября. Уиткофф после встречи с путиным анонсировал новый раунд переговорів, до якого долучиться Європа.

При этом нещодавно світові медіа писали, что россия на неофіційних переговорах щодо завершення войны в Украине висунула низку вимог, серед яких – передача під її контроль усього Донбасу, вихід Фінляндії з НАТО та відмова Альянсу від розміщення військових баз у країнах Балтії.

А напередодні Зеленський заявив, что представителей от Европы на переговорах с российской федерацией будет несколько. Среди них Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО.

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