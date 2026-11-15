В Усть-Луге после атаки украинских дронов выгорели по меньшей мере пять резервуаров

В российском порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки украинских беспилотников 11 ноября полностью выгорели по меньшей мере пять емкостей с нефтепродуктами. Последствия удара зафиксировали на спутниковом снимке.

Об этом сообщает Радио Свобода, которое опубликовало фото, сделанное 15 ноября.

На снимке видно, что по меньшей мере пять резервуаров полностью сгорели. Возле других емкостей заметны остатки пены, которую использовали для тушения пожара.

В ночь на 11 ноября Ленинградская область россии подверглась атаке беспилотников. В результате удара в порту Усть-Луга возник пожар, также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

Усть-Луга – крупный российский морской торговый порт на Балтийском море, расположенный в Финском заливе примерно в 100–150 километрах от Санкт-Петербурга. Это один из ключевых экспортных узлов россии на Балтике. Порт начал работать в 2001 году. На его территории находятся терминалы для перевалки нефти, нефтепродуктов, угля, серы, минеральных удобрений, газового конденсата, сжиженного природного газа и контейнерных грузов.

Также сообщали, что в поселке Усть-Луга российской федерации 11 ноября, вероятно, разбились три вертолета во время отражения атаки дронов.

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