Силы обороны поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в россии

В ночь на 16 ноября Силы обороны нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае рф. Поражены установки первичной переработки нефти и комплекс производства автомобильных бензинов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

16 ноября 2026, 00:58 Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55 процентов нефтеперерабатывающих мощностей рф.

По данным военных, в результате удара поражены установки атмосферной трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5 и АТ-6, которые обеспечивают начальный этап переработки сырой нефти в нефтепродукты.

Кроме того, под удар попал комплекс производства автомобильных бензинов. Масштабы нанесенного предприятию ущерба сейчас уточняются.

В Генштабе отметили, что Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге россии. Его мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.

Продукция завода используется, в частности, для обеспечения потребностей российской армии. Благодаря расположению предприятие имеет важное логистическое значение для поставок горючего российским войскам на фронте и в оккупированном Крыму.

«Выведенные из строя установки первичной переработки и бензиновый комплекс — это меньше горючего для техники, воюющей против Украины, и меньше нефтерублей в бюджете кремля», – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, накануне подразделения Сил обороны поразили ключевую нефтебазу врага «Флеш Энерджи» в городе Азов Ростовской области. Оттуда горючее кратчайшим путем поступало на фронт российским армейцам.

Тем временем стало известно, что в российском порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки украинских беспилотников 11 ноября полностью выгорели по меньшей мере пять емкостей с нефтепродуктами. Последствия удара зафиксировали на спутниковом снимке.

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