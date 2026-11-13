Генштаб подтвердил поражение НПЗ «Лукойла» в Волгограде

Бойцы Сил обороны в ночь на 13 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгограде российской федерации.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Предприятие перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное горючее.

«На территории предприятия вспыхнул пожар. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установка гидроочистки, сливно-наливная эстакада и 6 резервуаров по 2000 м куб», – говорится в заявлении Генштаба.

11 ноября 2026, 11:22 Каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ 31% украинцев категорически против прекращения ударов по российским НПЗ. Еще 40,5% готовы поддержать мораторий только после прекращения атак рф на украинскую энергетику.

По данным Сил специальных операций, завод является одним из важных топливных объектов для российской армии на юге. Он обеспечивает горючим фронтовые и тыловые подразделения, а также выполняет функцию хаба для перераспределения нефтепродуктов.

«Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – одна из ключевых «бензоколонок» российской армии на юге. Отсюда горючее идет на фронт и на аэродромы, с которых взлетают самолеты для ударов по Украине», – добавили в ведомстве.

В ССО отметили, что поражение предприятия может повлиять на поставки горючего для российской военной техники и авиации, а также на экспортные поставки нефтепродуктов.

Напомним, сегодня ночью после серии взрывов в городе Волгоград вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл». Он входит в число крупнейших в россии.

Отметим, что это не первая атака на промышленные объекты в Волгограде. В начале октября уже были сообщения о пожарах в районе местного НПЗ и предприятия «Каустик» после ударов беспилотников. Отмечалось, что нефтеперерабатывающий завод останавливал работу.

Также в Генштабе заявили, что начиная с 30 октября украинские военные поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, а в НАТО положительно оценили украинские операции против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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