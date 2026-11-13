Генштаб подтвердил поражение НПЗ «Лукойла» в Волгограде

Бойцы Сил обороны в ночь на 13 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгограде российской федерации.
Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Предприятие перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное горючее.
«На территории предприятия вспыхнул пожар. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установка гидроочистки, сливно-наливная эстакада и 6 резервуаров по 2000 м куб», – говорится в заявлении Генштаба.
По данным Сил специальных операций, завод является одним из важных топливных объектов для российской армии на юге. Он обеспечивает горючим фронтовые и тыловые подразделения, а также выполняет функцию хаба для перераспределения нефтепродуктов.
«Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – одна из ключевых «бензоколонок» российской армии на юге. Отсюда горючее идет на фронт и на аэродромы, с которых взлетают самолеты для ударов по Украине», – добавили в ведомстве.
В ССО отметили, что поражение предприятия может повлиять на поставки горючего для российской военной техники и авиации, а также на экспортные поставки нефтепродуктов.
Напомним, сегодня ночью после серии взрывов в городе Волгоград вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл». Он входит в число крупнейших в россии.
Отметим, что это не первая атака на промышленные объекты в Волгограде. В начале октября уже были сообщения о пожарах в районе местного НПЗ и предприятия «Каустик» после ударов беспилотников. Отмечалось, что нефтеперерабатывающий завод останавливал работу.
Также в Генштабе заявили, что начиная с 30 октября украинские военные поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, а в НАТО положительно оценили украинские операции против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.
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