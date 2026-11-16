На Киевщине военный в СОЧ, вероятно, взорвал гранату: четверо человек погибли

Национальная безопасность
Читати українською
В понедельник, 16 ноября, военный в СОЧ, вероятно, взорвал гранату во дворе у девушки. На месте погибли четверо человек.
Полиция Киевской области

На Киевщине в селе Малая Березанка 16 ноября мужчина, находившийся в статусе СОЧ, вероятно, взорвал гранату на территории домовладения. В результате чрезвычайной ситуации четверо человек погибли.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на официальных страницах.

Среди погибших, по данным правоохранителей, две женщины и 17-летняя девушка.

«На Броварщине в результате взрыва погибли четверо человек: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка. Предварительно установлено, что мужчина, находившийся в статусе СОЧ, вероятно, взорвал гранату», – говорится в сообщении.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧВоенный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

Об инциденте, как отметили правоохранители, сообщила местная жительница.

На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области.

«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются тип взрывного предмета и все обстоятельства трагедии», – говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что во время ссоры взрывчатку бросил 44-летний военный, ушедший в СОЧ.

«На месте погибли четверо человек: 44-летний военный, его мать, 17-летняя девушка и ее мать», – отметили в пресс-службе.

По предварительной информации правоохранителей, девушка состояла в отношениях с военнослужащим. В тот день она вместе с матерью пришла к его дому забрать свои вещи.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще один получил ранения и попал в больницу. Полицейские задержали вероятного стрелка.

Также в Тернополе 5 ноября в одном из торговых заведений города произошла стрельба. Полиция провела спецоперацию по задержанию стрелка. Впоследствии мужчину взяли под стражу. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы человека, хулиганство с применением оружия и угрозу правоохранителям.

А в октябре сообщалось, что в помещении территориального центра комплектования на Печерске в Киеве мужчина открыл стрельбу. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Взрыв Армия Киевская область Служба в армии Граната Погибшие СОЧ Мужчины
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Русскоязычные хакеры запустили первую полностью автономную ИИ-атаку – СМИ
На Киевщине военный в СОЧ, вероятно, взорвал гранату: четверо человек погибли
Президент очертил приоритеты Украины на следующем «Рамштайне»
Апелляционная палата ВАКС вынесла новый приговор экс-главе Счетной палаты
инфографикаБольше века в эфире: из чего состоит и как работает украинское телевидение сегодня
Украина получила 1,7 млрд евро на оборону от Евросоюза
Наказание за дроп-схемы: Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность
Еще одна страна ЕС предложила США разместить на своей территории постоянную военную базу
ВАКС продлил обязанности обвиняемому работнику столичного СБУ
Сборная рф по хоккею не сыграет на молодежном чемпионате мира из-за позиции Канады
Больше новостей