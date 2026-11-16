На Киевщине военный в СОЧ, вероятно, взорвал гранату: четверо человек погибли

На Киевщине в селе Малая Березанка 16 ноября мужчина, находившийся в статусе СОЧ, вероятно, взорвал гранату на территории домовладения. В результате чрезвычайной ситуации четверо человек погибли.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на официальных страницах.

Среди погибших, по данным правоохранителей, две женщины и 17-летняя девушка.

«На Броварщине в результате взрыва погибли четверо человек: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка. Предварительно установлено, что мужчина, находившийся в статусе СОЧ, вероятно, взорвал гранату», – говорится в сообщении.

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

Об инциденте, как отметили правоохранители, сообщила местная жительница.

На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области.

«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются тип взрывного предмета и все обстоятельства трагедии», – говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что во время ссоры взрывчатку бросил 44-летний военный, ушедший в СОЧ.

«На месте погибли четверо человек: 44-летний военный, его мать, 17-летняя девушка и ее мать», – отметили в пресс-службе.

По предварительной информации правоохранителей, девушка состояла в отношениях с военнослужащим. В тот день она вместе с матерью пришла к его дому забрать свои вещи.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще один получил ранения и попал в больницу. Полицейские задержали вероятного стрелка.

Также в Тернополе 5 ноября в одном из торговых заведений города произошла стрельба. Полиция провела спецоперацию по задержанию стрелка. Впоследствии мужчину взяли под стражу. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы человека, хулиганство с применением оружия и угрозу правоохранителям.

А в октябре сообщалось, что в помещении территориального центра комплектования на Печерске в Киеве мужчина открыл стрельбу. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих.

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