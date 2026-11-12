В НАТО высказались об украинских атаках на российские НПЗ

В НАТО положительно оценили украинские операции против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джон Стрингер заявил, что союзники должны отметить успехи Украины, которые наносят ущерб российскому президенту владимиру путину.

Об этом он сказал в интервью Euronews.

11 ноября 2026, 11:22 Каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ 31% украинцев категорически против прекращения ударов по российским НПЗ. Еще 40,5% готовы поддержать мораторий только после прекращения атак рф на украинскую энергетику.

Стрингер высоко оценил успешные украинские операции против российских нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо.

«То, чего Украина смогла достичь благодаря изобретательности, инновациям и воле, невероятно, и мы должны это приветствовать», – сказал представитель НАТО.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп призывал Киев отказаться от такой военной тактики, утверждая, что украинские удары провоцируют рост цен. Однако Стрингер заявил, что западные союзники должны отметить успехи Украины, которые наносят ущерб владимиру путину.

«Это наносит ему ущерб. Путин думал, что сможет просто войти в Украину и установить новую систему безопасности в Европе, начав с Украины в начале 2022 года. Но его планы потерпели крах», – сказал представитель НАТО.

Стрингер также прокомментировал переговоры по завершению войны в Абу-Даби. Он заявил, что пока нет доказательств готовности путина отказаться от максималистских требований, и призвал оценить реальные намерения Москвы.

В то же время представитель НАТО подчеркнул, что только Украина имеет право решать судьбу собственных территорий, а ее цели по прекращению огня являются приоритетными для Альянса.

Напомним, после непродолжительной паузы в октябре Силы обороны Украины возобновили удары по российским НПЗ. В частности, по данным The Moscow Times, после серии успешных атак нефтяная компания «Роснефть» снова ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС в разных регионах рф.

Тем временем, согласно результатам социологического исследования «Слово и дело», каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ.

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