Регуляторы атомной безопасности 38 стран мира заявили о росте угрозы ядерной аварии в Украине этой зимой, призвав россию немедленно прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление международных организаций.

9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

Инициаторами обращения стали три объединения: Ассоциация руководителей компетентных органов Европы по радиационной защите (HERCA), Западноевропейская ассоциация ядерных регуляторов (WENRA) и Ассоциация руководителей органов радиационной безопасности стран Северной Европы (NORA). Всего они представляют 38 государств, среди которых – все страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Япония.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность растущими рисками для ядерной безопасности, возникающими вследствие войны россии против Украины и ее постоянных атак на энергетическую инфраструктуру страны», – говорится в совместном заявлении регуляторов.

Как отмечается, авторы обращения призвали рф прекратить обстрелы украинских ядерных объектов, линий электропередач и подстанций, от которых зависит безопасная эксплуатация АЭС.

В документе подчеркивается, что без стабильного питания из энергосети атомным станциям все сложнее поддерживать надлежащее охлаждение ядерного топлива. При этом нарушение работы системы охлаждения грозит расплавлением активной зоны реактора и утечкой радиоактивных веществ, последствия чего могут напоминать Чернобыльскую катастрофу 1986 года.

В интервью Reuters руководитель HERCA и NORA Пер Странд заявил, что в последние недели российские удары по Украине стали опаснее, поскольку враг применяет беспилотники с увеличенной боевой частью и более точным наведением.

«Очевидно, что этой зимой риск ядерной аварии будет самым высоким из-за новой тактики россиян», – отметил он.

Худшим сценарием Странд назвал полный блэкаут украинской энергосистемы, который одновременно повлияет на девять реакторов, производящих в настоящее время электроэнергию в Украине.

По его мнению, избежать этого сценария можно только при условии усиления международного давления на россию для прекращения атак, однако европейским странам стоит совместно готовиться к возможным последствиям инцидента.

Отмечается, что в Украине расположены четыре АЭС, три из которых обеспечивают около 80% потребляемой зимой электроэнергии. Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения оккупированная россией ЗАЭС уже 27 раз теряла внешнее электроснабжение и переходила на аварийные дизель-генераторы, а с конца марта функционирует только на одной внешней линии электропередачи.

Как известно, в ночь на 8 ноября Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервные дизель-генераторы. Это уже 16-й случай обесточивания ЗАЭС с начала 2026 года.

Напомним, в начале октября сообщалось, что серия ударов по Запорожской тепловой электростанции, расположенной вблизи оккупированной ЗАЭС, повредила трансформаторы, важные для внешнего электропитания атомной станции.

В начале сентября «Энергоатом» заявлял о критическом состоянии ядерной и радиационной безопасности на оккупированной Запорожской АЭС.

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