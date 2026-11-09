«Роснефть» снова ограничила продажу топлива по всей россии из-за ударов по НПЗ

Российская нефтяная компания «Роснефть» снова ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС в разных регионах россии. Лимиты вернулись после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых в стране снова обострились проблемы с поставками топлива.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на региональные власти и российские СМИ.

6 ноября 2026, 20:53 Один из крупнейших НПЗ россии остановил работу после атаки дронов – Bloomberg Ярославский нефтеперерабатывающий завод в россии полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 3 ноября.

В Министерстве экономического развития Забайкальского края заявили, что «Роснефть» вводит ограничения на продажу топлива во всех регионах страны. В частности, на городских заправках установлен лимит в 30 литров, а на трассах – 50 литров.

В самом Забайкалье на АЗС компании разрешено заправлять не более 50 литров топлива на автомобиль. Также запрещено продавать топливо в канистрах. В столице региона Чите ограничения начали действовать 8 ноября. Ранее, 23 октября, компания отменила все лимиты.

Аналогичные ограничения ввели в Бурятии. По словам заместителя председателя правительства региона Евгения Коркина, на городских АЗС можно приобрести до 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. На трассах лимиты составляют 50 и 200 литров соответственно.

Ограничения также действуют в Красноярском крае, в частности в Красноярске и Лесосибирске. В Красноярске на заправках «Роснефти» при оплате на кассе не разрешают приобрести более 30 литров топлива на автомобиль.

Кроме того, возвращение лимитов подтвердили в Новосибирске и Новосибирской области. Подобные меры ввели и в Карелии, где ранее, 24 октября, местная власть объявила об отмене всех ограничений.

Теперь на городских АЗС «Роснефти» в Карелии разрешено приобрести до 30 литров бензина и 50 литров дизеля, а на трассах – до 50 и 200 литров соответственно. Продажа топлива в канистры также запрещена.

Как известно, Украина 30 октября возобновила удары по объектам топливно-энергетического комплекса россии после двухнедельного перерыва, который был связан с требованием президента США Дональда Трампа.

В течение недели под удары попали по меньшей мере семь российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них – Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, один или два завода в Уфе, а также Рязанский и Саратовский НПЗ, принадлежащие «Роснефти».

Напомним, ранее сообщалось, что Ярославский нефтеперерабатывающий завод «ЯНОС» полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 3 ноября. По данным Bloomberg, предприятие мощностью около 300 тысяч баррелей в сутки обеспечивает топливом москву и прилегающие регионы.

Кроме того, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории предприятия возник масштабный пожар. По информации OSINT-аналитиков ASTRA, его очаг располагался непосредственно на территории НПЗ.

А в ночь на 7 ноября после атаки беспилотников в российском Саратове вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании «Роснефть». В городе раздавались взрывы и по меньшей мере дважды объявляли воздушную опасность.

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