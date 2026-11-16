Силы обороны ударили по ключевой нефтебазе, которая обеспечивала южную группировку армии рф

Подразделения Сил обороны поразили ключевую нефтебазу врага «Флеш Энерджи» в городе Азов Ростовской области. Оттуда горючее кратчайшим путем поступало на фронт российским армейцам.

Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме этого, украинские военные поразили пункты управления подразделений армии рф в районах Новоселовки Первой и Осикового, а в Запорожской области – пункт управления противника в районе Раздола.

16 ноября 2026, 00:58 Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55 процентов нефтеперерабатывающих мощностей рф.

«15 и в ночь на 16 ноября подразделения Сил обороны Украины ударили по цепочке, без которой не работает ни одна армия, – от горючего в тылу до штабов на фронте. Главная цель суток – нефтебаза ООО «Флеш Энерджи» в городе Азов Ростовской области. Она расположена рядом с Ростовом-на-Дону, главным логистическим узлом южной группировки армии рф, поэтому горючее с таких баз имеет короткий путь к фронту», – говорится в заявлении Генштаба.

По данным военных, после попадания на предприятии прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также в районе Ровнополя в Донецкой области поражен склад материально-технических средств, а в Бердянске – район сосредоточения вооружения и военной техники российского агрессора.

Напомним, утром 16 ноября медиа писали, что в городе Азов Ростовской области рф после атаки беспилотников возникли пожары на четырех производственных объектах. По данным OSINT-аналитиков, возгорания зафиксировали в районе расположения двух нефтебаз.

Тем временем стало известно, что в российском порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки украинских беспилотников 11 ноября полностью выгорели по меньшей мере пять емкостей с нефтепродуктами. Последствия удара зафиксировали на спутниковом снимке.

Также мы информировали, что Силы обороны Украины нанесли удары по российскому военному аэродрому «Ахтубинск» в Астраханской области и месту хранения и запуска ударных беспилотников в Орловской области. На первом объекте после атаки зафиксировали мощную вторичную детонацию.

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