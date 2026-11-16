В Ростовской области рф после атаки дронов вспыхнули пожары в районе нефтебаз

Мир
Читати українською
В Ростовской области рф после атаки дронов возникли пожары на четырех предприятиях в Азове вблизи двух нефтебаз. Известно о трех пострадавших.
Фото архівне getty images

Утром 16 ноября в городе Азов Ростовской области рф после атаки беспилотников возникли пожары на четырех производственных объектах. По данным OSINT-аналитиков, возгорание зафиксировали в районе расположения двух нефтебаз.

Об этом сообщают российские СМИ.

Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55 процентов нефтеперерабатывающих мощностей рф.

По данным издания, опасность атаки БпЛА в Ростовской области объявили около полуночи, хотя местные жители сообщали о взрывах еще до официального предупреждения. Позже в местных Telegram-каналах начали появляться сообщения о последствиях ударов.

По данным OSINT-аналитиков ASTRA, пожар мог возникнуть в районе двух нефтебаз, расположенных неподалеку друг от друга в Азове.

Речь идет о нефтебазе ООО «ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ», предназначенной для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов различных марок. На ее территории расположены 10 резервуаров общим объемом более 6,5 тысячи кубометров.

Рядом расположено предприятие ООО «Юг-Импекс», которое занимается торговлей и хранением твердого, жидкого и газообразного топлива. В то же время аналитики отмечают, что в настоящее время невозможно установить, какая именно из двух нефтебаз могла загореться и пострадали ли оба объекта.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил пожары на четырех производственных объектах в Азове вследствие атаки беспилотников. По его словам, трое мужчин получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в слободе Рогалик Миллеровского района из-за падения обломков БпЛА повреждены три частных дома и газопровод, возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Слюсарь также заявил, что в течение ночи беспилотники сбивали над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, а также Азовским, Неклиновским и Миллеровским районами.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары уже вывели из строя более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Ранее сообщалось, что за три дня после возобновления атак на нефтеперерабатывающую отрасль рф Силы обороны нанесли удары по трем предприятиям, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии – совокупно они перерабатывают примерно 33 млн тонн нефти в год.

Позже стало известно, что украинские защитники за две недели поразили пять крупнейших НПЗ страны-агрессора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Пожар Война с Россией Ростовская область Нефтебаза НПЗ Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Украина готовит с ЕС экстренный зимний пакет помощи: что в него войдет
Оккупанты ударили дроном по дороге в Днепре, есть погибший и раненые (обновлено)
Россия ночью выпустила по Украине почти 160 беспилотников: сколько сбила ПВО
В Ростовской области рф после атаки дронов вспыхнули пожары в районе нефтебаз
Вэнс откладывает решение об участии в президентских выборах США 2028 года – AFP
Трамп, путин и Си Цзиньпин за одним столом: в FT оценили, чего ожидать от встречи в Китае
В Кишиневе отреагировали на сообщения о требованиях россии изменить госустройство Молдовы
Рф вербует работниц из Африки для производства дронов – расследование
Третий день авиаколлапса в США: более 10 тысяч рейсов снова задержали или отменили
Фон дер Ляйен рассказала, в каком формате Европа присоединится к мирным переговорам по Украине
Больше новостей