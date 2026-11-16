В Ростовской области рф после атаки дронов вспыхнули пожары в районе нефтебаз

Утром 16 ноября в городе Азов Ростовской области рф после атаки беспилотников возникли пожары на четырех производственных объектах. По данным OSINT-аналитиков, возгорание зафиксировали в районе расположения двух нефтебаз.

Об этом сообщают российские СМИ.

16 ноября 2026, 00:58 Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55 процентов нефтеперерабатывающих мощностей рф.

По данным издания, опасность атаки БпЛА в Ростовской области объявили около полуночи, хотя местные жители сообщали о взрывах еще до официального предупреждения. Позже в местных Telegram-каналах начали появляться сообщения о последствиях ударов.

По данным OSINT-аналитиков ASTRA, пожар мог возникнуть в районе двух нефтебаз, расположенных неподалеку друг от друга в Азове.

Речь идет о нефтебазе ООО «ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ», предназначенной для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов различных марок. На ее территории расположены 10 резервуаров общим объемом более 6,5 тысячи кубометров.

Рядом расположено предприятие ООО «Юг-Импекс», которое занимается торговлей и хранением твердого, жидкого и газообразного топлива. В то же время аналитики отмечают, что в настоящее время невозможно установить, какая именно из двух нефтебаз могла загореться и пострадали ли оба объекта.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил пожары на четырех производственных объектах в Азове вследствие атаки беспилотников. По его словам, трое мужчин получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в слободе Рогалик Миллеровского района из-за падения обломков БпЛА повреждены три частных дома и газопровод, возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Слюсарь также заявил, что в течение ночи беспилотники сбивали над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, а также Азовским, Неклиновским и Миллеровским районами.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары уже вывели из строя более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Ранее сообщалось, что за три дня после возобновления атак на нефтеперерабатывающую отрасль рф Силы обороны нанесли удары по трем предприятиям, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии – совокупно они перерабатывают примерно 33 млн тонн нефти в год.

Позже стало известно, что украинские защитники за две недели поразили пять крупнейших НПЗ страны-агрессора.

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