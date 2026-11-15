«Берут один регион как отдельную мишень»: Зеленский заявил о новой тактике российских ударов

Россия в течение нескольких суток может сосредотачивать массированные удары по одному региону, атакуя его энергетическую инфраструктуру.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 ноября.
Глава государства объяснил, что российская тактика заключается в концентрации ударов по отдельному региону. В течение нескольких суток враг атакует различные объекты инфраструктуры, в частности электросети и подстанции.
С начала сентября больше всего попаданий зафиксировали на Днепропетровщине – 131. На Киевщине их было 125, а на Житомирщине и Сумщине – более 100 в каждой области.
Президент отметил, что именно в этих регионах у энергетиков, коммунальных служб и спасателей больше всего работы. Одна из задач – не только восстановить электроснабжение, но и вернуть его к прогнозируемым графикам.
Также, по словам президента, разведка располагает информацией о подготовке россии к новым ударам, а угроза баллистических атак остается серьезной.
Кроме этого, Украина получит дополнительную энергетическую помощь от Еврокомиссии. Речь идет о генераторах, оборудовании и финансировании для городов и громад, наиболее пострадавших от российских атак.
Отдельно президент упомянул о предстоящей встрече в формате «Рамштайн». Украина рассчитывает на усиление противовоздушной обороны и поставки ракет для систем Patriot и NASAMS.
Напомним, 15 ноября российские войска нанесли очередные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атак часть жителей Днепропетровской и Запорожской областей осталась без света.
Всего в течение недели рф выпустила по Украине более 2300 ударных дронов, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет различных типов. Во время последней атаки повреждения получили энергетические и железнодорожные объекты, а также инфраструктура на Донетчине и Киевщине. Известно о 16 пострадавших.
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